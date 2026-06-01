Чому цибуля на городі почала в'янути: причини та поради, як врятувати урожай

Цибуля в'яне на городі.

Здавалося б, ще вчора цибуля на городі тішила соковитим зеленим пером, а сьогодні листя жовтіє і лягає на землю. Це сигнал про серйозні проблеми. Причин може бути кілька — від помилок у догляді до небезпечних шкідників і хвороб. Та урожай цибулі можна врятувати, якщо вчасно визначити джерело проблеми.

Новини.LIVE розповідає, чому цибуля на грядці починає в'янути та як повернути рослині здоров'я.

Чому цибуля на городі почала в'янути

Цибуля вважається однією з найменш вибагливих овочевих культур, проте навіть вона гостро реагує на несприятливі умови. Пожовтіння, скручування листя або втрата пружності вказують на те, що рослина переживає стрес.

Найчастіше причиною стають:

помилки у поливі;

виснажений або бідний на поживні речовини ґрунт;

атака шкідників;

грибкові захворювання;

сильна спека та перегрів землі.

Інколи причин може бути одразу декілька. Тому слід уважно оглянути грядки та рослини.

Як неправильний полив може зіпсувати урожай цибулі

Культура не любить ані тривалої посухи, ані застою води. На нестачу або надлишок вологи вказують:

пожовтіння кінчиків пера;

уповільнення росту;

м'які або деформовані цибулини;

передчасне вилягання листя.

Земля має залишатися злегка вологою, але не заболоченою.

Які ознаки, що цибулі не вистачає поживних речовин

Дефіцит поживних речовин у цибулі можна помітити ще до того, як рослина почне серйозно відставати в розвитку. Найпоширеніші ознаки нестачі живлення:

перо стає блідо-зеленим або жовтіє;

листя росте повільно та виглядає тонким;

кінчики пера підсихають і буріють;

рослини відстають у рості порівняно з іншими на грядці;

цибулини формуються дрібними та слабкими;

перо втрачає пружність і починає в'янути навіть за достатнього поливу;

листя може скручуватися або деформуватися.

Особливо важливими для формування якісного врожаю є азот, калій і фосфор. Щоб підтримати рослини, можна використати:

деревний попіл;

перегній;

комплексні добрива;

настої з трав;

мінеральні підживлення.

Найнебезпечніший шкідник для врожаю цибулі

Найбільшу шкоду завдає цибулева муха. Її личинки пошкоджують коріння та внутрішню частину цибулини. Про появу шкідника можуть свідчити:

пожовкле та мляве перо;

загнивання біля основи рослини;

неприємний запах від цибулин;

відставання у рості.

Для захисту посадок важливо дотримуватися сівозміни та своєчасно проводити профілактичні обробки.

Які хвороби цибулі найпоширеніші

Підвищена вологість, загущені посадки та різкі перепади температур створюють ідеальні умови для розвитку грибкових інфекцій. Найчастіше цибуля страждає від:

пероноспорозу;

фузаріозу;

різних видів гнилі.

Уражені частини рослини краще одразу прибрати з грядки, а решту посадок обробити відповідними препаратами та скоригувати режим поливу.

Як захистити цибулю від перегріву ґрунту

У періоди літньої спеки земля на відкритих ділянках може перегріватися настільки, що коренева система починає працювати гірше. Рослина втрачає вологу швидше, ніж здатна її отримувати.

Допомогти цибулі пережити спекотні дні можна за допомогою:

мульчування грядок;

регулярного розпушування землі;

збереження вологи в прикореневій зоні;

легкого затінення у найспекотніші години.

Як швидко врятувати цибулю, яка почала в'янути

Якщо проблема вже стала помітною, діяти потрібно без зволікань. Чим раніше буде знайдено причину, тим більше шансів зберегти здорові цибулини. Для порятунку врожаю варто:

Перевірити рівень вологості ґрунту. Уважно оглянути рослини на наявність шкідників. Видалити сильно пошкоджені екземпляри. Провести необхідне підживлення. Розпушити землю між рядами. За потреби обробити посадки від хвороб або комах.

