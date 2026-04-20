Як виростити велику цибулю: прості правила гарного врожаю

На кожному городі в Україні обов'язково росте цибуля. Цей овоч буквально незамінний для багатьох страв та консервації. Але не кожному городнику вдається виростити дійсно гарний врожай. Насправді секрети вирощування великих та соковитих цибулин дуже прості.

Новини.LIVE ділиться перевіреними методами вирощування великої та смачної цибулі.

Три секрети вирощування великої та соковитої цибулі

Секрет 1. Правильний ґрунт

Багато городників помилково вважають, що цибуля невибаглива культура й для неї підходить будь-який ґрунт. Проте, є чіткі вимоги. Земля має бути легкою, пухкою та добре пропускати повітря.

Простий тест: стисніть вологу землю в руці. Якщо вона легко розсипається — ґрунт ідеально підходить.

Що потрібно зробити перед посадкою цибулі:

розпушити ґрунт на глибину приблизно 20 см;

додати пісок або торф, якщо земля важка і глиниста;

уникати застою води — цибуля не любить перезволоження;

садіть на грядки після огірків, капусти або бобових, щоб запобігти хворобам.

Секрет 2. Підготовка сіянки

Від підготовки сіянки залежить, чи піде цибуля в ріст, чи почне стрілкуватися. Як правильно підготувати сіянку:

прогрійте її 2-3 тижні при температурі від +22 до +25°C;

замочіть у сольовому розчині (1 ст. л. солі на 1 л води) на 1-2 години;

після цього промийте чистою водою;

за бажанням — злегка обріжте сухі кінчики.

Це допоможе захистити посадковий матеріал від шкідників і стимулює швидке проростання.

Секрет 3. Правильна посадка і догляд

Основні правила:

садіть, коли ґрунт прогріється до +10°C;

дотримуйтесь відстані між цибулинами 8-10 см;

не заглиблюйте сіянку надто сильно — верхівка має бути майже на поверхні.

Догляд після посадки:

регулярний, але помірний полив;

розпушування після дощу або поливу;

видалення бур'янів, які забирають поживні речовини.

Важливо: за 2-3 тижні до збору врожаю полив слід повністю припинити — це дозволить цибулинам добре визріти.

