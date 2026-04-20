Как вырастить крупный лук: простые правила хорошего урожая

Лук вырастет размером с кулак: три секрета хорошего урожая
На каждом огороде в Украине обязательно растет лук. Этот овощ буквально незаменим для многих блюд и консервации. Но не каждому огороднику удается вырастить действительно хороший урожай. На самом деле секреты выращивания больших и сочных луковиц очень просты.
Новини.LIVE делится проверенными методами выращивания крупного и вкусного лука.
Три секрета выращивания крупного и сочного лука
Секрет 1. Правильная почва
Многие огородники ошибочно считают, что лук неприхотливая культура и для него подходит любая почва. Тем не менее, есть четкие требования. Земля должна быть легкой, рыхлой и хорошо пропускать воздух.
Простой тест: сожмите влажную землю в руке. Если она легко рассыпается — почва идеально подходит.
Что нужно сделать перед посадкой лука:
- разрыхлить почву на глубину примерно 20 см;
- добавить песок или торф, если земля тяжелая и глинистая;
- избегать застоя воды — лук не любит переувлажнения;
- сажайте на грядки после огурцов, капусты или бобовых, чтобы предотвратить болезни.
Секрет 2. Подготовка севка
От подготовки севка зависит, пойдет ли лук в рост или начнет стрелковаться. Как правильно подготовить севок:
- прогрейте его 2-3 недели при температуре от +22 до +25°C;
- замочите в солевом растворе (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 1-2 часа;
- после этого промойте чистой водой;
- по желанию — слегка обрежьте сухие кончики.
Это поможет защитить посадочный материал от вредителей и стимулирует быстрое прорастание.
Секрет 3. Правильная посадка и уход
Основные правила:
- сажайте, когда почва прогреется до +10°C;
- соблюдайте расстояние между луковицами 8-10 см;
- не заглубляйте севок слишком сильно — верхушка должна быть почти на поверхности.
Уход после посадки:
- регулярный, но умеренный полив;
- рыхление после дождя или полива;
- удаление сорняков, которые забирают питательные вещества.
Важно: за 2-3 недели до сбора урожая полив следует полностью прекратить — это позволит луковицам хорошо вызреть.
