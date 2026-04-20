Лук вырастет размером с кулак: три секрета хорошего урожая

Дата публикации 20 апреля 2026 18:58
Как вырастить крупный лук: простые правила хорошего урожая
Выращивание лука на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

На каждом огороде в Украине обязательно растет лук. Этот овощ буквально незаменим для многих блюд и консервации. Но не каждому огороднику удается вырастить действительно хороший урожай. На самом деле секреты выращивания больших и сочных луковиц очень просты.

Новини.LIVE делится проверенными методами выращивания крупного и вкусного лука.

Три секрета выращивания крупного и сочного лука

Секрет 1. Правильная почва

Многие огородники ошибочно считают, что лук неприхотливая культура и для него подходит любая почва. Тем не менее, есть четкие требования. Земля должна быть легкой, рыхлой и хорошо пропускать воздух.

Простой тест: сожмите влажную землю в руке. Если она легко рассыпается — почва идеально подходит.

Что нужно сделать перед посадкой лука:

  • разрыхлить почву на глубину примерно 20 см;
  • добавить песок или торф, если земля тяжелая и глинистая;
  • избегать застоя воды — лук не любит переувлажнения;
  • сажайте на грядки после огурцов, капусты или бобовых, чтобы предотвратить болезни.
Секрет 2. Подготовка севка

От подготовки севка зависит, пойдет ли лук в рост или начнет стрелковаться. Как правильно подготовить севок:

  • прогрейте его 2-3 недели при температуре от +22 до +25°C;
  • замочите в солевом растворе (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 1-2 часа;
  • после этого промойте чистой водой;
  • по желанию — слегка обрежьте сухие кончики.

Это поможет защитить посадочный материал от вредителей и стимулирует быстрое прорастание.

Секрет 3. Правильная посадка и уход

Основные правила:

  • сажайте, когда почва прогреется до +10°C;
  • соблюдайте расстояние между луковицами 8-10 см;
  • не заглубляйте севок слишком сильно — верхушка должна быть почти на поверхности.

Уход после посадки:

  • регулярный, но умеренный полив;
  • рыхление после дождя или полива;
  • удаление сорняков, которые забирают питательные вещества.

Важно: за 2-3 недели до сбора урожая полив следует полностью прекратить — это позволит луковицам хорошо вызреть.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
