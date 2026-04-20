Как вырастить крупный лук: простые правила хорошего урожая

На каждом огороде в Украине обязательно растет лук. Этот овощ буквально незаменим для многих блюд и консервации. Но не каждому огороднику удается вырастить действительно хороший урожай. На самом деле секреты выращивания больших и сочных луковиц очень просты.

Три секрета выращивания крупного и сочного лука

Секрет 1. Правильная почва

Многие огородники ошибочно считают, что лук неприхотливая культура и для него подходит любая почва. Тем не менее, есть четкие требования. Земля должна быть легкой, рыхлой и хорошо пропускать воздух.

Простой тест: сожмите влажную землю в руке. Если она легко рассыпается — почва идеально подходит.

Что нужно сделать перед посадкой лука:

Читайте также:

разрыхлить почву на глубину примерно 20 см;

добавить песок или торф, если земля тяжелая и глинистая;

избегать застоя воды — лук не любит переувлажнения;

сажайте на грядки после огурцов, капусты или бобовых, чтобы предотвратить болезни.

Секрет 2. Подготовка севка

От подготовки севка зависит, пойдет ли лук в рост или начнет стрелковаться. Как правильно подготовить севок:

прогрейте его 2-3 недели при температуре от +22 до +25°C;

замочите в солевом растворе (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 1-2 часа;

после этого промойте чистой водой;

по желанию — слегка обрежьте сухие кончики.

Это поможет защитить посадочный материал от вредителей и стимулирует быстрое прорастание.

Секрет 3. Правильная посадка и уход

Основные правила:

сажайте, когда почва прогреется до +10°C;

соблюдайте расстояние между луковицами 8-10 см;

не заглубляйте севок слишком сильно — верхушка должна быть почти на поверхности.

Уход после посадки:

регулярный, но умеренный полив;

рыхление после дождя или полива;

удаление сорняков, которые забирают питательные вещества.

Важно: за 2-3 недели до сбора урожая полив следует полностью прекратить — это позволит луковицам хорошо вызреть.

Также делимся другими интересными темами по огородничеству

Какие сорта лука не стрелкуются, дают крупные плоды и хороший урожай.

Чем категорически нельзя подкармливать лук весной, чтобы не потерять урожай.

Чем обработать лук, чтобы не пошел в стрелки.