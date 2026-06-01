Почему лук на огороде начал вянуть: причины и советы, как спасти урожай

Лук вянет на огороде. Колаж: Новини.LIVE

Казалось бы, еще вчера лук на огороде радовал сочным зеленым пером, а сегодня листья желтеют и ложатся на землю. Это сигнал о серьезных проблемах. Причин может быть несколько — от ошибок в уходе до опасных вредителей и болезней. Но урожай лука можно спасти, если вовремя определить источник проблемы.

Новини.LIVE рассказывает, почему лук на грядке начинает вянуть и как вернуть растению здоровье.

Почему лук на огороде начал вянуть

Лук считается одной из наименее прихотливых овощных культур, однако даже он остро реагирует на неблагоприятные условия. Пожелтение, скручивание листьев или потеря упругости указывают на то, что растение переживает стресс.

Чаще всего причиной становятся:

ошибки в поливе;

истощенная или бедная питательными веществами почва;

атака вредителей;

грибковые заболевания;

сильная жара и перегрев земли.

Иногда причин может быть сразу несколько. Поэтому следует внимательно осмотреть грядки и растения.

Читайте также:

Как неправильный полив может испортить урожай лука

Культура не любит ни длительной засухи, ни застоя воды. На недостаток или избыток влаги указывают:

пожелтение кончиков пера;

замедление роста;

мягкие или деформированные луковицы;

преждевременное полегание листьев.

Земля должна оставаться слегка влажной, но не заболоченной.

Какие признаки, что луку не хватает питательных веществ

Дефицит питательных веществ у лука можно заметить еще до того, как растение начнет серьезно отставать в развитии. Самые распространенные признаки недостатка питания:

перо становится бледно-зеленым или желтеет;

листья растут медленно и выглядят тонкими;

кончики пера подсыхают и буреют;

растения отстают в росте по сравнению с другими на грядке;

луковицы формируются мелкими и слабыми;

перо теряет упругость и начинает увядать даже при достаточном поливе;

листья могут скручиваться или деформироваться.

Особенно важными для формирования качественного урожая являются азот, калий и фосфор. Чтобы поддержать растения, можно использовать:

древесную золу;

перегной;

комплексные удобрения;

настои из трав;

минеральные подкормки.

Самый опасный вредитель для урожая лука

Наибольший вред наносит луковая муха. Ее личинки повреждают корни и внутреннюю часть луковицы. О появлении вредителя могут свидетельствовать:

пожелтевшее и вялое перо;

загнивание у основания растения;

неприятный запах от луковиц;

отставание в росте.

Для защиты посадок важно соблюдать севооборот и своевременно проводить профилактические обработки.

Какие болезни лука самые распространенные

Повышенная влажность, загущенные посадки и резкие перепады температур создают идеальные условия для развития грибковых инфекций. Чаще всего лук страдает от:

пероноспороза;

фузариоза;

различных видов гнили.

Пораженные части растения лучше сразу убрать с грядки, а остальные посадки обработать соответствующими препаратами и скорректировать режим полива.

Как защитить лук от перегрева почвы

В периоды летней жары земля на открытых участках может перегреваться настолько, что корневая система начинает работать хуже. Растение теряет влагу быстрее, чем способно ее получать.

Помочь луку пережить жаркие дни можно с помощью:

мульчирования грядок;

регулярного рыхления земли;

сохранения влаги в прикорневой зоне;

легкого затенения в самые жаркие часы.

Как быстро спасти лук, который начал увядать

Если проблема уже стала заметной, действовать нужно без промедлений. Чем раньше будет найдена причина, тем больше шансов сохранить здоровые луковицы. Для спасения урожая стоит:

Проверить уровень влажности почвы. Внимательно осмотреть растения на наличие вредителей. Удалить сильно поврежденные экземпляры. Провести необходимую подкормку. Разрыхлить землю между рядами. При необходимости обработать посадки от болезней или насекомых.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Чем подкормить лук, чтобы рос крупным и сочным.

Какие простые секреты огородников помогут вырастить большой урожай лука.

Как защитить грядки чеснока и лука от луковой мухи.