Чим треба підживити баклажани, щоб позбутися борошнистої роси — поради дачникам

На жаль, баклажани, як і багато інших рослин на городі, дуже часто страждають від різних хвороб, зокрема, від борошнистої роси. Досвідчені дачники розповіли, чим потрібно обов’язково поливати ці овочі, щоб врятувати їх від цього небезпечного захворювання.

Що таке борошниста роса і як вона вражає баклажани

Борошниста роса — це грибкова хвороба, яка проявляється білим нальотом на листках і плодах, уповільнює ріст рослин і псує цілий врожай. Щоб не втратити шанс насолоджуватися смачними і здоровими баклажанами з власного городу, варто знати простий та доступний метод боротьби з цією проблемою.

Ознака наявності борошнистої роси на рослині. Фото: Decorexpro

Чим полити баклажани для захисту від борошнистої роси

Дачники з досвідом рекомендують поливати баклажани теплою сироваткою, до складу якої входять білки, мінерали та молочнокислі бактерії. Ці компоненти зміцнюють імунітет, створюють захисний бар’єр проти грибків і покращують засвоєння поживних елементів.

Просто розчиніть жменю йодованої солі або соди в теплій сироватці та полийте кущі баклажанів під корінь або обприскайте їхнє листя. Робити це потрібно зранку або ввечері, щоб сонячні промені не залишили небажаних опіків на рослинах.

Полив баклажанів на городі. Фото: Truc Mania

Причому, не потрібно буде застосовувати цей метод кілька разів, достатньо буде лише одного разу. Вже за сім днів листя баклажанів стають здоровими, зникає зелений наліт, а нові пагони виростають активними і міцними.

Але цей спосіб не тільки рятує ваші рослини від хвороби, а й стимулює їхній розвиток, покращує формування плодів і зміцнює їхній імунітет до посухи або змін температури. А ще натуральний розчин робить овочі абсолютно безпечними для здоров'я.

