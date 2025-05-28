Як правильно формувати баклажани на городі — поради дачникам

Дачниця, яка демонструє врожай баклажанів у теплиці. Фото: Pinterest

Щоб виростити найкращий врожай баклажанів на своєму городі, важливо не тільки доглядати їх, а й правильно сформувати. Досвідчені дачники пояснили, як це потрібно робити, щоб не припуститися помилки і не зіпсувати врожай цього овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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У багатьох дачників, на жаль, не виходить виростити великий і смачний врожай баклажанів на своїй ділянці. Однією з причин, чому вони не можуть це зробити, вважається неправильне формування кущів. Щоб це виправити, необхідно знати, як це робити належним чином.

Врожай баклажанів на городі. Фото: Backyard Boss

Як формувати кущі баклажанів

Перш за все, потрібно зрозуміти, який побіг необхідно постійно видаляти, а робити це треба до першої розетки. У цьому випадку варто залишити тільки одне основне стебло, на якому будуть плоди. Все інше потрібно прибрати, щоб кущ не був занадто згущеним.

Якщо ви вирощуєте баклажани в теплиці та на городі, залишайте два стебла, а якщо восени тепло або сорт у вас потужний, можете залишити три стебла. Обов’язково одразу видаляйте слабкі пагони, щоб рослина не витрачала на них свої сили.

Формування куща баклажанів на городі. Фото: скриншот з YouTube

Також запам’ятайте, що на одному кущі повинно бути не більше восьми плодів, але краще залишити п’ять. Щойно плід зав’яжеться, прищипніть стебло. Причому робити це потрібно як з нижніми, так і з верхніми частинами кущів.

Справа в тому, що листя в нижній частині куща не лише забирає на себе ресурси, а й не несе жодної користі, а ще з нього починається грибкова хвороба. Що стосується верхівок, то це потрібно робити для того, щоб збоку розвивалися стебла.

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