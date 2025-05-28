Как правильно формировать баклажаны на огороде — советы дачникам

Дачница, которая демонстрирует урожай баклажанов в теплице. Фото: Pinterest

Чтобы вырастить самый лучший урожай баклажанов на своем огороде, важно не только ухаживать за ними, но и правильно сформировать. Опытные дачники объяснили, как это нужно делать, чтобы не допустить ошибку и не испортить урожай этого овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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У многих дачников, к сожалению, не получается вырастить большой и вкусный урожай баклажанов на своем участке. Одной из причин, почему они не могут это сделать, считается неправильное формирование кустов. Чтобы это исправить, необходимо знать, как это делать должным образом.

Урожай баклажанов на огороде. Фото: Backyard Boss

Как формировать кусты баклажанов

Прежде всего, нужно понять, какой побег необходимо постоянно удалять, а делать это надо до первой розетки. В этом случае стоит оставить только один основной стебель, на котором будут плоды. Все остальное нужно убрать, чтобы куст не был слишком сгущенным.

Если вы выращиваете баклажаны в теплице и на огороде, оставляйте два стебля, а если осенью тепло или сорт у вас мощный, можете оставить три стебля. Обязательно сразу удаляйте слабые побеги, чтобы растение не тратило на них свои силы.

Формирование куста баклажанов на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Также запомните, что на одном кусте должно быть не более восьми плодов, но лучше оставить пять. Как только плод завяжется, прищипните стебель. Причем, делать это нужно как с нижними, так и с верхними частями кустов.

Дело в том, что листья в нижней части куста не только забирают на себя ресурсы, но и не несут никакой пользы, а еще с них начинается грибковая болезнь. Что касается верхушек, то это нужно делать для того, чтобы сбоку развивались стебли.

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