Чем надо подкормить баклажаны, чтобы избавиться от мучнистой росы — советы дачникам

Мучнистая роса на баклажанах — чем подкормить, чтобы спасти их
К сожалению, баклажаны, как и многие другие растения на огороде, очень часто страдают от различных болезней, в частности, от мучнистой росы. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно поливать эти овощи, чтобы спасти их от этого опасного заболевания.
Что такое мучнистая роса, и как она поражает баклажаны
Мучнистая роса — это грибковая болезнь, которая проявляется белым налетом на листьях и плодах, замедляет рост растений и портит целый урожай. Чтобы не упустить шанс наслаждаться вкусными и здоровыми баклажанами с собственного огорода, стоит знать простой и доступный метод борьбы с этой проблемой.
Чем полить баклажаны для защиты от мучнистой росы
Дачники с опытом рекомендуют поливать баклажаны теплой сывороткой, в состав которой входят белки, минералы и молочнокислые бактерии. Эти компоненты укрепляют иммунитет, создают защитный барьер против грибков и улучшают усвоение питательных элементов.
Просто растворите горсть йодированной соли или соды в теплой сыворотке и полейте кусты баклажанов под корень или опрыскайте их листья. Делать это нужно утром или вечером, чтобы солнечные лучи не оставили нежелательных ожогов на растениях.
Причем, не нужно будет применять этот метод несколько раз, достаточно будет лишь одного раза. Уже через семь дней листья баклажанов становятся здоровыми, исчезает зеленый налет, а новые побеги вырастают активными и крепкими.
Но этот способ не только спасает ваши растения от болезни, но и стимулирует их развитие, улучшает формирование плодов и укрепляет их иммунитет к засухе или изменениям температуры. А еще натуральный раствор делает овощи абсолютно безопасными для здоровья.
