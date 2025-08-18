Чем надо подкормить баклажаны, чтобы избавиться от мучнистой росы — советы дачникам

Мучнистая роса на растении и сбор урожая баклажанов на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, баклажаны, как и многие другие растения на огороде, очень часто страдают от различных болезней, в частности, от мучнистой росы. Опытные дачники рассказали, чем нужно обязательно поливать эти овощи, чтобы спасти их от этого опасного заболевания.

Что такое мучнистая роса, и как она поражает баклажаны

Мучнистая роса — это грибковая болезнь, которая проявляется белым налетом на листьях и плодах, замедляет рост растений и портит целый урожай. Чтобы не упустить шанс наслаждаться вкусными и здоровыми баклажанами с собственного огорода, стоит знать простой и доступный метод борьбы с этой проблемой.

Признак наличия мучнистой росы на растении. Фото: Decorexpro

Чем полить баклажаны для защиты от мучнистой росы

Дачники с опытом рекомендуют поливать баклажаны теплой сывороткой, в состав которой входят белки, минералы и молочнокислые бактерии. Эти компоненты укрепляют иммунитет, создают защитный барьер против грибков и улучшают усвоение питательных элементов.

Просто растворите горсть йодированной соли или соды в теплой сыворотке и полейте кусты баклажанов под корень или опрыскайте их листья. Делать это нужно утром или вечером, чтобы солнечные лучи не оставили нежелательных ожогов на растениях.

Полив баклажанов на огороде. Фото: Truc Mania

Причем, не нужно будет применять этот метод несколько раз, достаточно будет лишь одного раза. Уже через семь дней листья баклажанов становятся здоровыми, исчезает зеленый налет, а новые побеги вырастают активными и крепкими.

Но этот способ не только спасает ваши растения от болезни, но и стимулирует их развитие, улучшает формирование плодов и укрепляет их иммунитет к засухе или изменениям температуры. А еще натуральный раствор делает овощи абсолютно безопасными для здоровья.

