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Головна Дім Жовтіє листя на баклажанах — чому і як вчасно врятувати врожай

Жовтіє листя на баклажанах — чому і як вчасно врятувати врожай

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 01:12
Чому на баклажанах жовтіє листя — як можна врятувати врожай, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай баклажанів на городі. Фото: La passion du potager

Влітку дуже часто на рослинах можна побачити жовте листя, зокрема, і на баклажанах, які господині часто додають до різних страв. Досвідчені дачники пояснили, в чому причини виникнення цієї проблеми і як можна її виправити, щоб вчасно врятувати врожай цього овоча.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Часто на баклажанах можна побачити жовте листя, яке скручується, і це може бути з кількох причин. Наприклад, вашим рослинам може не вистачати поживних елементів, ви їх неправильно поливаєте, вони хворіють або страждають від шкідників.

Баклажаны
Врожай баклажанів на кущах на городі. Фото: Freepik

Чому на баклажанах жовтіє листя — що з цим робити

Дефіцит поживних елементів

Інколи буває так, що вашим рослинам не вистачає азоту, листя починає жовтіти знизу вгору, доходячи до верхніх листків. Вся листова пластина починає рівномірно жовтіти, квітки майже не з’являються, а стебло стає тонким. В результаті може пожовтіти вся рослина.

Якщо рослинам не вистачає магнію, в них починає страждати коренева система. В результаті нижнє листя стає жовтим між прожилками, а самі вони залишаються зеленими. Також на баклажанах можуть з’являтися плями помаранчевого кольору.

Щоб позбутися цих проблем, вам потрібно підживити свої рослини добривом, яке містить магній. Для цього вам необхідно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сульфат магнію — десять грамів
  • Вода — десять літрів

Розчиніть добриво у воді та полийте рослини баклажанів під корінь, щоб наситити їх магнієм. 

Желтые листья баклажанов
Жовте листя на кущі баклажанів. Фото: скриншот з YouTube

Неправильний полив

Також листя на баклажанах може жовтіти через те, що ви їх неправильно поливаєте. Коли надворі спекотно, на листя баклажанів залишаються краплі води, які, в свою чергу, призводять до опіків.

Нагадаємо, ми писали про те, як сформувати кущі баклажанів для покращення врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, де на городі варто посадити баклажани, щоб вони дали гарний врожай. 

Також ми повідомляли про те, які сорти баклажанів варто посадити на своєму городі. 

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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