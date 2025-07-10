Почему на баклажанах желтеют листья — как можно спасти урожай, советы дачникам

Человек, который собирает урожай баклажанов на огороде. Фото: La passion du potager

Летом очень часто на растениях можно увидеть желтые листья, в частности, и на баклажанах, которые хозяйки часто добавляют в различные блюда. Опытные дачники объяснили, в чем причины возникновения этой проблемы и как можно ее исправить, чтобы вовремя спасти урожай этого овоща.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Часто на баклажанах можно увидеть желтые листья, которые скручиваются, и это может быть по нескольким причинам. Например, вашим растениям может не хватать питательных элементов, вы их неправильно поливаете, они болеют или страдают от вредителей.

Урожай баклажанов на кустах на огороде. Фото: Freepik

Почему на баклажанах желтеют листья — что с этим делать

Дефицит питательных элементов

Иногда бывает так, что вашим растениям не хватает азота, листья начинают желтеть снизу вверх, доходя до верхних листьев. Вся листовая пластина начинает равномерно желтеть, цветки почти не появляются, а стебель становится тонким. В результате может пожелтеть все растение.

Если растениям не хватает магния, у них начинает страдать корневая система. В результате нижние листья становятся желтыми между прожилками, а сами они остаются зелеными. Также на баклажанах могут появляться пятна оранжевого цвета.

Чтобы избавиться от этих проблем, вам нужно подкормить свои растения удобрением, которое содержит магний. Для этого вам необходимо взять такие ингредиенты, как:

Сульфат магния — десять грамм

Вода — десять литров

Растворите удобрение в воде и полейте растения баклажанов под корень, чтобы насытить их магнием.

Желтые листья на кусте баклажанов. Фото: скриншот с YouTube

Неправильный полив

Также листья на баклажанах могут желтеть из-за того, что вы их неправильно поливаете. Когда на улице жарко, на листьях баклажанов остаются капли воды, которые, в свою очередь, приводят к ожогам.

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