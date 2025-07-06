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Головна Дім Чим варто підживити баклажани на городі в липні 2025 — поради

Чим варто підживити баклажани на городі в липні 2025 — поради

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 02:45
Чим треба підживити баклажани в липні 2025 для гарного врожаю — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай баклажанів на городі. Фото: La passion du potager

У липні всі дачники на городі активно займаються врожаєм баклажанів, який можна покращити лише однією процедурою. Дізнайтеся, які добрива потрібно обов’язково внести під ці овочі вже цього місяця, щоб потім зібрати на своєму городі великий і смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Баклажани не потребують особливого догляду, тому їх може виростити навіть дачник, у якого зовсім немає жодного досвіду в цьому. Попри те, що цей овоч вважається простим у вирощуванні, він має свої особливості, на які варто звертати увагу.

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Баклажаны
Врожай баклажанів на городі. Фото: Decorexpro

Влітку, особливо коли надворі спекотно, необхідно підживлювати баклажани, щоб наситити їх всіма поживними елементами. Щоб не припуститися помилки, дізнайтеся, чим саме потрібно удобрювати баклажани в липні 2025 року.

Подкормка баклажанов
Процес підживлення рослин баклажанів на городі. Фото: Freepik

Чим потрібно удобрити баклажани в липні 2025 року

Настій з бур’янів

Для того, щоб приготувати ефективний настій для підживлення баклажанів у липні, вам потрібно взяти зелену масу бур’янів, покласти її у велику ємність, залити водою і залишити настоюватися, після чого розвести з водою у співвідношенні один до десяти.

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Приготовленим розчином поливайте свої баклажани на городі кожні два тижні. 

Деревна зола

Це добриво вважається не менш ефективним для підживлення баклажанів на городі. Для приготування дієвої суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Деревна зола — одна склянка
  • Вода — десять літрів

Розчиніть золу у воді та залиште приготовлену суміш настоюватися на 24 години, після чого вносьте її під корінь разом зі звичайним поливом.

Мінеральні добрива

Добрива, до складу яких входить калій і фосфор, також вважаються ефективними для вирощування баклажанів. Для приготування суміші змішайте між собою такі інгредієнти, як:

  • Мінеральне добриво — одна столова ложка
  • Гаряча вода — одна склянка
  • Чиста вода — десять літрів

Розчиніть добриво у гарячій воді, а потім додайте суміш до чистої води, після чого внесіть під корінь кожної рослини баклажанів з розрахунку один літр на кожен кущ.

Нагадаємо, ми писали про те, де на городі краще садити баклажани для гарного врожаю. 

Раніше ми розповідали про те, що варто покласти в лунки при посадці баклажанів на городі. 

Також ми повідомляли про те, які сорти баклажанів варто посадити на городі.

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Євгенія Окатая - Редактор
Автор:
Євгенія Окатая
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