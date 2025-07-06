Чем надо подкормить баклажаны в июле 2025 для хорошего урожая — советы дачникам

Человек, который собирает урожай баклажанов на огороде. Фото: La passion du potager

В июле все дачники на огороде активно занимаются урожаем баклажанов, который можно улучшить всего лишь одной процедурой. Узнайте, какие удобрения нужно обязательно внести под эти овощи уже в этом месяце, чтобы потом собрать на своем огороде большой и вкусный урожай.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Баклажаны не требуют особого ухода, поэтому их может вырастить даже дачник, у которого совсем нет никакого опыта в этом. Несмотря на то, что этот овощ считается простым в выращивании, он имеет свои особенности, на которые стоит обращать внимание.

Урожай баклажанов на огороде. Фото: Decorexpro

Летом, особенно когда на улице жарко, необходимо подкармливать баклажаны, чтобы насытить их всеми питательными элементами. Чтобы не допустить ошибки, узнайте, чем именно нужно удобрять баклажаны в июле 2025 года.

Процесс подкормки растений баклажанов на огороде. Фото: Freepik

Чем нужно удобрить баклажаны в июле 2025 года

Настой из сорняков

Для того, чтобы приготовить эффективный настой для подкормки баклажанов в июле, вам нужно взять зеленую массу сорняков, положить ее в большую емкость, залить водой и оставить настаиваться, после чего развести с водой в соотношении один к десяти.

Приготовленным раствором поливайте свои баклажаны на огороде каждые две недели.

Древесная зола

Это удобрение считается не менее эффективным для подкормки баклажанов на огороде. Для приготовления действенной смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Вода — десять литров

Растворите золу в воде и оставьте приготовленную смесь настаиваться на 24 часа, после чего вносите ее под корень вместе с обычным поливом.

Минеральные удобрения

Удобрения, в состав которых входит калий и фосфор, также считаются эффективными для выращивания баклажанов. Для приготовления смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Минеральное удобрение — одна столовая ложка

Горячая вода — один стакан

Чистая вода — десять литров

Растворите удобрение в горячей воде, а затем добавьте смесь в чистую воду, после чего внесите под корень каждого растения баклажанов из расчета один литр на каждый куст.

Напомним, мы писали о том, где на огороде лучше сажать баклажаны для хорошего урожая.

Ранее мы рассказывали о том, что стоит положить в лунки при посадке баклажанов на огороде.

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