Чому не зав'язуються кабачки: сім поширених причин, які треба виправити

Вирощування кабачків на городі.

Кабачки можуть рясно цвісти, мати великі соковиті листки та виглядати абсолютно здоровими, але врожаю так і не дати. Причина криється в умовах вирощування та помилках при догляді за овочем. Достатньо виправити кілька важливих моментів, і кабачки почнуть активно формувати плоди.

Новини.LIVE розповідає, чому не зав'язуються кабачки та як швидко допомогти рослинам, щоб не втратити врожай.

Сім причин, чому кабачки не зав'язуються

1. Відсутність запилення

Це одна з головних причин. Коли на городі мало бджіл та інших комах-запилювачів, жіночі квіти залишаються незапиленими, а зав'язь просто відмирає. Особливо часто це трапляється у прохолодну, дощову або вітряну погоду, коли комахи майже не літають.

Що допоможе виправити ситуацію:

висаджуйте поруч квіти-медоноси;

не використовуйте інсектициди під час цвітіння;

проводьте ручне запилення вранці;

залишайте на ділянці рослини, які приваблюють бджіл.

2. Надлишок азотних добрив

Основні ознаки надлишку азоту:

дуже велике листя;

активний ріст куща;

багато пустоцвіту;

мало або зовсім немає зав'язі.

Для гарного врожаю кабачків важливо використовувати збалансовані підживлення. Під час цвітіння та плодоношення рослинам більше потрібні калій і фосфор.

3. Неправильний полив

Що шкодить кабачкам найбільше:

пересушений ґрунт;

надмірна волога;

полив крижаною водою;

нерегулярний режим поливу.

Поливати кабачки у відкритому ґрунті краще теплою водою під корінь, особливо в період активного цвітіння.

4. Загущені посадки

Коли кущі ростуть надто близько один до одного, між ними погано циркулює повітря, а листя перекриває сонячне світло. У таких умовах рослина слабшає, а ризик грибкових хвороб різко зростає.

Через загущення часто виникають:

погане запилення;

гниття зав'язі;

розвиток борошнистої роси;

слабке плодоношення.

Щоб кабачки добре родили, між кущами бажано залишати відстань щонайменше 70-100 см.

5. Низька температура повітря

Кабачки дуже теплолюбні культури. Якщо температура падає нижче +15°C, рослина починає переживати стрес, а формування плодів сповільнюється. Особливо небезпечні холодні ночі на початку літа.

Для нормального росту кабачкам потрібна температура близько від +20 до +28°C. Якщо прохолода затягується, рослина часто формує пустоцвіт замість плодів. У прохолодні періоди допоможе мульчування ґрунту та тимчасове укриття агроволокном.

6. Надмір тіні на ділянці

Навіть сильні та здорові кущі не дадуть щедрого врожаю без сонця. У затінених місцях кабачки витягуються, слабшають і формують набагато менше квітів.

Про нестачу світла свідчать:

довгі тонкі стебла;

бліде листя;

мала кількість квітів;

слабка зав'язь.

7. Поганий ґрунт

Кабачки швидко виснажують землю, тому на бідному або важкому ґрунті вони часто не можуть нормально плодоносити. А якщо ґрунт занадто щільний або малородючий, коріння погано отримує поживні речовини та кисень.

Родючий та легкий ґрунт — одна з головних умов великого врожаю кабачків. Допоможе покращити землю:

внесення компосту;

додавання перегною;

регулярне розпушування;

калійні підживлення;

мульчування органікою.

Як стимулювати утворення зав'язі кабачків

Коли ви помітили, що кабачки не утворюють зав'язі, діяти треба швидко. Досвідчені городники радять:

проводити ручне запилення зранку;

обприскувати рослини слабким розчином борної кислоти;

підживлювати калійними добривами;

видаляти зайве старе листя;

регулярно оглядати кущі на наявність хвороб.

