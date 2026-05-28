Главная Дом и огород Кабачки не завязываются по этим семи причинам: как спасти урожай

Кабачки не завязываются по этим семи причинам: как спасти урожай

Дата публикации 28 мая 2026 23:45
Почему не завязываются кабачки: семь распространенных причин, которые надо исправить
Выращивание кабачков на огороде. Коллаж: Новости.LIVE

Кабачки могут густо цвести, иметь крупные сочные листья и выглядеть абсолютно здоровыми, но урожая так и не дать. Причина кроется в условиях выращивания и ошибках при уходе за овощем. Достаточно исправить несколько важных моментов, и кабачки начнут активно формировать плоды.

Новини.LIVE рассказывает, почему не завязываются кабачки и как быстро помочь растениям, чтобы не потерять урожай.

Семь причин, почему кабачки не завязываются

1. Отсутствие опыления

Это одна из главных причин. Когда на огороде мало пчел и других насекомых-опылителей, женские цветы остаются неопыленными, а завязь просто отмирает. Особенно часто это случается в прохладную, дождливую или ветреную погоду, когда насекомые почти не летают.

Что поможет исправить ситуацию:

Читайте также:
  • высаживайте рядом цветы-медоносы;
  • не используйте инсектициды во время цветения;
  • проводите ручное опыление по утрам;
  • оставляйте на участке растения, которые привлекают пчел.

2. Избыток азотных удобрений

Основные признаки избытка азота:

  • очень большие листья;
  • активный рост куста;
  • много пустоцвета;
  • мало или совсем нет завязи.

Для хорошего урожая кабачков важно использовать сбалансированные подкормки. Во время цветения и плодоношения растениям больше нужны калий и фосфор.

3. Неправильный полив

Что вредит кабачкам больше всего:

  • пересушенная почва;
  • чрезмерная влага;
  • полив ледяной водой;
  • нерегулярный режим полива.

Поливать кабачки в открытом грунте лучше теплой водой под корень, особенно в период активного цветения.

4. Загущенные посадки

Когда кусты растут слишком близко друг к другу, между ними плохо циркулирует воздух, а листва перекрывает солнечный свет. В таких условиях растение слабеет, а риск грибковых болезней резко возрастает.

Из-за загущения часто возникают:

  • плохое опыление;
  • гниение завязи;
  • развитие мучнистой росы;
  • слабое плодоношение.

Чтобы кабачки хорошо плодоносили, между кустами желательно оставлять расстояние не менее 70-100 см.

5. Низкая температура воздуха

Кабачки очень теплолюбивые культуры. Если температура падает ниже +15°C, растение начинает переживать стресс, а формирование плодов замедляется. Особенно опасны холодные ночи в начале лета.

Для нормального роста кабачкам нужна температура около от +20 до +28°C. Если прохлада затягивается, растение часто формирует пустоцвет вместо плодов. В прохладные периоды поможет мульчирование почвы и временное укрытие агроволокном.

6. Избыток тени на участке

Даже сильные и здоровые кусты не дадут щедрого урожая без солнца. В затененных местах кабачки вытягиваются, слабеют и формируют гораздо меньше цветов.

О недостатке света свидетельствуют:

  • длинные тонкие стебли;
  • бледные листья;
  • малое количество цветов;
  • слабая завязь.

7. Плохая почва

Кабачки быстро истощают землю, поэтому на бедной или тяжелой почве они часто не могут нормально плодоносить. А если почва слишком плотная или малоплодородная, корни плохо получают питательные вещества и кислород.

Плодородная и легкая почва — одно из главных условий большого урожая кабачков. Поможет улучшить землю:

  • внесение компоста;
  • добавление перегноя;
  • регулярное рыхление;
  • калийные подкормки;
  • мульчирование органикой.

Как стимулировать образование завязи кабачков

Когда вы заметили, что кабачки не образуют завязи, действовать надо быстро. Опытные огородники советуют:

  • проводить ручное опыление с утра;
  • опрыскивать растения слабым раствором борной кислоты;
  • подкармливать калийными удобрениями;
  • удалять лишние старые листья;
  • регулярно осматривать кусты на наличие болезней.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
