Почему не завязываются кабачки: семь распространенных причин, которые надо исправить

Кабачки не завязываются по этим семи причинам: как спасти урожай
Кабачки могут густо цвести, иметь крупные сочные листья и выглядеть абсолютно здоровыми, но урожая так и не дать. Причина кроется в условиях выращивания и ошибках при уходе за овощем. Достаточно исправить несколько важных моментов, и кабачки начнут активно формировать плоды.
Новини.LIVE рассказывает, почему не завязываются кабачки и как быстро помочь растениям, чтобы не потерять урожай.
Семь причин, почему кабачки не завязываются
1. Отсутствие опыления
Это одна из главных причин. Когда на огороде мало пчел и других насекомых-опылителей, женские цветы остаются неопыленными, а завязь просто отмирает. Особенно часто это случается в прохладную, дождливую или ветреную погоду, когда насекомые почти не летают.
Что поможет исправить ситуацию:
- высаживайте рядом цветы-медоносы;
- не используйте инсектициды во время цветения;
- проводите ручное опыление по утрам;
- оставляйте на участке растения, которые привлекают пчел.
2. Избыток азотных удобрений
Основные признаки избытка азота:
- очень большие листья;
- активный рост куста;
- много пустоцвета;
- мало или совсем нет завязи.
Для хорошего урожая кабачков важно использовать сбалансированные подкормки. Во время цветения и плодоношения растениям больше нужны калий и фосфор.
3. Неправильный полив
Что вредит кабачкам больше всего:
- пересушенная почва;
- чрезмерная влага;
- полив ледяной водой;
- нерегулярный режим полива.
Поливать кабачки в открытом грунте лучше теплой водой под корень, особенно в период активного цветения.
4. Загущенные посадки
Когда кусты растут слишком близко друг к другу, между ними плохо циркулирует воздух, а листва перекрывает солнечный свет. В таких условиях растение слабеет, а риск грибковых болезней резко возрастает.
Из-за загущения часто возникают:
- плохое опыление;
- гниение завязи;
- развитие мучнистой росы;
- слабое плодоношение.
Чтобы кабачки хорошо плодоносили, между кустами желательно оставлять расстояние не менее 70-100 см.
5. Низкая температура воздуха
Кабачки очень теплолюбивые культуры. Если температура падает ниже +15°C, растение начинает переживать стресс, а формирование плодов замедляется. Особенно опасны холодные ночи в начале лета.
Для нормального роста кабачкам нужна температура около от +20 до +28°C. Если прохлада затягивается, растение часто формирует пустоцвет вместо плодов. В прохладные периоды поможет мульчирование почвы и временное укрытие агроволокном.
6. Избыток тени на участке
Даже сильные и здоровые кусты не дадут щедрого урожая без солнца. В затененных местах кабачки вытягиваются, слабеют и формируют гораздо меньше цветов.
О недостатке света свидетельствуют:
- длинные тонкие стебли;
- бледные листья;
- малое количество цветов;
- слабая завязь.
7. Плохая почва
Кабачки быстро истощают землю, поэтому на бедной или тяжелой почве они часто не могут нормально плодоносить. А если почва слишком плотная или малоплодородная, корни плохо получают питательные вещества и кислород.
Плодородная и легкая почва — одно из главных условий большого урожая кабачков. Поможет улучшить землю:
- внесение компоста;
- добавление перегноя;
- регулярное рыхление;
- калийные подкормки;
- мульчирование органикой.
Как стимулировать образование завязи кабачков
Когда вы заметили, что кабачки не образуют завязи, действовать надо быстро. Опытные огородники советуют:
- проводить ручное опыление с утра;
- опрыскивать растения слабым раствором борной кислоты;
- подкармливать калийными удобрениями;
- удалять лишние старые листья;
- регулярно осматривать кусты на наличие болезней.
