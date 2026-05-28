Почему не завязываются кабачки: семь распространенных причин, которые надо исправить

Кабачки могут густо цвести, иметь крупные сочные листья и выглядеть абсолютно здоровыми, но урожая так и не дать. Причина кроется в условиях выращивания и ошибках при уходе за овощем. Достаточно исправить несколько важных моментов, и кабачки начнут активно формировать плоды.

Семь причин, почему кабачки не завязываются

1. Отсутствие опыления

Это одна из главных причин. Когда на огороде мало пчел и других насекомых-опылителей, женские цветы остаются неопыленными, а завязь просто отмирает. Особенно часто это случается в прохладную, дождливую или ветреную погоду, когда насекомые почти не летают.

Что поможет исправить ситуацию:

высаживайте рядом цветы-медоносы;

не используйте инсектициды во время цветения;

проводите ручное опыление по утрам;

оставляйте на участке растения, которые привлекают пчел.

2. Избыток азотных удобрений

Основные признаки избытка азота:

очень большие листья;

активный рост куста;

много пустоцвета;

мало или совсем нет завязи.

Для хорошего урожая кабачков важно использовать сбалансированные подкормки. Во время цветения и плодоношения растениям больше нужны калий и фосфор.

3. Неправильный полив

Что вредит кабачкам больше всего:

пересушенная почва;

чрезмерная влага;

полив ледяной водой;

нерегулярный режим полива.

Поливать кабачки в открытом грунте лучше теплой водой под корень, особенно в период активного цветения.

4. Загущенные посадки

Когда кусты растут слишком близко друг к другу, между ними плохо циркулирует воздух, а листва перекрывает солнечный свет. В таких условиях растение слабеет, а риск грибковых болезней резко возрастает.

Из-за загущения часто возникают:

плохое опыление;

гниение завязи;

развитие мучнистой росы;

слабое плодоношение.

Чтобы кабачки хорошо плодоносили, между кустами желательно оставлять расстояние не менее 70-100 см.

5. Низкая температура воздуха

Кабачки очень теплолюбивые культуры. Если температура падает ниже +15°C, растение начинает переживать стресс, а формирование плодов замедляется. Особенно опасны холодные ночи в начале лета.

Для нормального роста кабачкам нужна температура около от +20 до +28°C. Если прохлада затягивается, растение часто формирует пустоцвет вместо плодов. В прохладные периоды поможет мульчирование почвы и временное укрытие агроволокном.

6. Избыток тени на участке

Даже сильные и здоровые кусты не дадут щедрого урожая без солнца. В затененных местах кабачки вытягиваются, слабеют и формируют гораздо меньше цветов.

О недостатке света свидетельствуют:

длинные тонкие стебли;

бледные листья;

малое количество цветов;

слабая завязь.

7. Плохая почва

Кабачки быстро истощают землю, поэтому на бедной или тяжелой почве они часто не могут нормально плодоносить. А если почва слишком плотная или малоплодородная, корни плохо получают питательные вещества и кислород.

Плодородная и легкая почва — одно из главных условий большого урожая кабачков. Поможет улучшить землю:

внесение компоста;

добавление перегноя;

регулярное рыхление;

калийные подкормки;

мульчирование органикой.

Как стимулировать образование завязи кабачков

Когда вы заметили, что кабачки не образуют завязи, действовать надо быстро. Опытные огородники советуют:

проводить ручное опыление с утра;

опрыскивать растения слабым раствором борной кислоты;

подкармливать калийными удобрениями;

удалять лишние старые листья;

регулярно осматривать кусты на наличие болезней.

