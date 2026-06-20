Чим підживити кабачки наприкінці червня 2026: добриво для великого врожаю

Підживлення кабачків для росту плодів. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці червня кабачки активно ростуть та формують зав'язі. Тож, це найсприятливіший період, щоб підтримати рослини та підгодувати їх поживними речовинами. Є корисне підживлення, яке допоможе сформувати міцний кущ і підготує його до рясного плодоношення.

Новини.LIVE розповідає, чим варто підживити кабачки наприкінці червня, щоб вони виросли великими, соковитими та смачними.

Чому наприкінці червня кабачки особливо потребують підживлення

У червні кабачки починають формувати зав'язі. Якщо рослинам не вистачає поживних речовин, вони слабшають та можуть скидувати зав'язі. В результаті врожай буде маленьким. У цей період кабачкам потрібні добрива, які стимулюють ріст зеленої маси та підтримують загальний розвиток культури.

Найкраще добриво для кабачків у червні

Одним із найефективніших підживлень є настій на основі курячого посліду. Таке органічне добриво містить не лише азот, необхідний для росту листя, а й фосфор, калій та мікроелементи, що сприяють зміцненню коренів і закладанню майбутніх квіток.

Приготувати підживлення нескладно:

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змішайте термооброблений курячий послід із водою у співвідношенні 1:1;

залиште суміш настоюватися в теплому місці на 3-4 дні або довше, щоб отримати концентрат;

перед використанням розведіть 0,5 л концентрату у 10 л чистої води.

Для молодих або ослаблених рослин концентрацію можна зробити меншою, використавши приблизно 250 мл концентрату на відро води.

Важливо: надто концентрований розчин здатний пошкодити коріння та пригальмувати розвиток рослини.

Чим підживити кабачки, якщо немає курячого посліду

Якщо органічного добрива під рукою немає, хорошою альтернативою стануть комплексні мінеральні препарати з підвищеним вмістом азоту, фосфору та калію. Вони допомагають рослині розвиватися гармонійно та підтримують її стійкість до несприятливих умов.

Як правильно поливати кабачки добривом

Підживлення наприкінці червня проводять під корінь. Для одного куща середнього розміру зазвичай достатньо приблизно одного ковша робочого розчину. Рідину потрібно акуратно виливати навколо стебла, намагаючись не змочувати молоде листя. Найкраще проводити процедуру після звичайного поливу або ввечері, коли сонце вже не таке активне.

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