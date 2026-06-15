Чим підживити баклажани для щедрого та смачного врожаю: найкращі добрива

Підживлення баклажанів для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Баклажани — доволі примхлива культура, яка потребує уваги. Але правильне підживлення у потрібний момент здатне значно збільшити врожай. Кущі буквально вибухнуть ростом і формуватимуть десятки щільних, смачних плодів.

Новини.LIVE розповідає, коли та чим підживлювати баклажани, щоб врожай вас перевершив усі очікування.

Чому баклажани такі "ненажерливі" до добрив

Баклажани мають слабку кореневу систему та довгий період росту, тому швидко виснажують ґрунт. Вони постійно потребують поживних речовин, особливо в період активного розвитку.

На різних етапах розвитку змінюються і потреби рослини:

азот потрібен для росту зеленої маси;

фосфор відповідає за корені та цвітіння;

калій формує смак, щільність і розмір плодів;

бор, магній і кальцій зміцнюють рослину.

Чим підживлювати розсаду баклажанів

Перший етап живлення починається ще вдома, на стадії розсади. Через 10-14 днів після пікірування рослинам потрібен стартовий "імпульс" для розвитку коріння та стебла. На цьому етапі найкраще працюють комплексні добрива з фосфором та азотом.

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Друге підживлення проводять приблизно за тиждень до висадки у відкритий ґрунт або теплицю. Тут уже можна використовувати органо-мінеральні суміші або легкі розчини комплексних добрив. Це підвищує стійкість розсади до стресу після пересадки.

Чим підживлювати баклажани після висадки у ґрунт

Після пересадки баклажанам дають час на адаптацію. Лише через 10-14 днів варто проводити перше повноцінне підживлення. У цей період важливо не перевантажувати рослину азотом. Найкраще працюють збалансовані комплексні добрива, які підтримують загальний ріст куща та зміцнюють кореневу систему.

Чим удобрити баклажани під час цвітіння та формування зав'язі

Коли з'являються перші бутони, підхід до живлення змінюється. Багато азоту вже не треба, натомість зростає роль фосфору і калію. Ці елементи відповідають за формування великої кількості зав'язі та її утримання на кущі. Корисним буде внесення калійних добрив і легких фосфорних підживлень. Також добре працюють позакореневі обробки з бором, які підсилюють цвітіння та зменшують кількість пустоцвіту.

Яким добривом підживити баклажани під час плодоношення

Коли баклажани починають активно наливатися, рослина витрачає найбільше сил. У цей момент особливо ефективні органічні добрива. Такі підживлення не тільки живлять рослину, а й покращують смак плодів, роблячи їх щільнішими та соковитішими.

Добре працюють:

настій трави або бур'янів;

розчин коров'яку;

розведений пташиний послід;

деревний попіл як джерело калію та кальцію.

Завершальне підживлення перед збором врожаю

За 3-4 тижні до масового збору врожаю варто зробити фінальне підживлення. Воно допомагає плодам швидше дозріти та покращує їхню лежкість. Найкраще використовувати калійно-фосфорні суміші в помірних дозах.

Важливі правила правильного підживлення

Щоб добрива працювали максимально ефективно, важливо дотримуватися кількох простих правил:

підживлювати тільки по вологому ґрунту;

не перевищувати дозування;

використовувати теплі розчини, а не холодні;

проводити обробки вранці або ввечері.

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