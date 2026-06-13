Чим підживити буряк у червні 2026: найкраще добриво для великих і солодких плодів

Підживлення буряку для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

У червні на грядках українців з'являються перші гарні листочки буряків. Це час, коли рослина закладає майбутній урожай та потребує підживлення. Є добрива, які подарують вам великі та солодкі коренеплоди, які ви збиратимете вже восени.

Новини.LIVE розповідає, чим варто підживити буряк у червні, щоб отримати гарний урожай.

Коли підживлювати буряк

Коли на грядках з'являються чотири-п'ять справжніх листків, це означає, що настав час підгодувати бурячок. Це важливо, адже у цей момент рослина активно розвиває бадилля та починає формувати майбутній коренеплід.

Найкраще добриво для буряка під час росту листя

Одним із найкорисніших елементів у цей період є калій. Він допомагає рослині спрямовувати поживні речовини з листя до коренеплоду, завдяки чому буряк росте більшим, щільнішим і накопичує більше природних цукрів.

Для підживлення часто використовують сульфат калію. Добриво розчиняють у воді відповідно до інструкції виробника та вносять під корінь після поливу або дощу. Такий спосіб дозволяє поживним речовинам швидше засвоюватися.

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Для гарного розвитку культури можна використовувати й інші перевірені засоби:

Сечовина

Містить азот, який необхідний для активного росту листя. Використовується лише на початку розвитку буряка, коли потрібно наростити листя. А ще не перевищуйте рекомендовані норми. Адже через надлишок азоту замість великих плодів збиратимете пишне бадилля.

Борна кислота

Бор відіграє важливу роль у формуванні коренеплодів. Він сприяє накопиченню цукрів, покращує смакові якості буряка та допомагає запобігти появі внутрішніх порожнин у плодах. Найчастіше її використовують для позакореневого обприскування по листю.

Марганцівка

Слабкий розчин марганцівки використовують для профілактики грибкових захворювань і гнилей. Обробка допомагає підтримувати здоров'я рослин протягом сезону. Зазвичай достатньо одного-двох поливів слабко-рожевим розчином марганцівки за сезон. Частіше використовувати її не рекомендується, адже надлишок марганцю може погіршити засвоєння інших елементів.

Як правильно вносити добрива

Сульфат калію та сечовину краще вносити окремо з інтервалом 7-10 днів.

Найкраща схема підживлення: спочатку азотне підживлення (за потреби), через тиждень — сульфат калію, ще через 7-10 днів — обприскування борною кислотою.

Марганцівку можна застосувати через 5-7 днів після будь-якого з цих підживлень. Найкраще після тривалих дощів, коли зростає ризик гнилей або якщо помітні ознаки грибкових захворювань.

Корисні поради для щедрого врожаю

Щоб виростити великий буряк, недостатньо лише вносити добрива. Також дотримуйтеся таких простих правил:

Регулярно розпушуйте ґрунт після поливів. Видаляйте бур'яни та стежте, щоб рослини не загущувалися. Підтримуйте рівномірну вологість ґрунту, адже різкі перепади можуть негативно вплинути на смак і форму коренеплодів.

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