Чем подкормить свеклу в июне 2026: лучшее удобрение для крупных и сладких плодов

Подкормка свеклы для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

В июне на грядках украинцев появляются первые красивые листья свеклы. Это время, когда растение закладывает будущий урожай и нуждается в подкормке. Есть удобрения, которые подарят вам крупные и сладкие корнеплоды, которые вы будете собирать уже осенью.

Новини.LIVE рассказывает, чем стоит подкормить свеклу в июне, чтобы получить хороший урожай.

Когда подкармливать свеклу

Когда на грядках появляются четыре-пять настоящих листьев, это означает, что пришло время подкормить свеклу. Это важно, ведь в этот момент растение активно развивает ботву и начинает формировать будущий корнеплод.

Лучшее удобрение для свеклы во время роста листьев

Одним из самых полезных элементов в этот период является калий. Он помогает растению направлять питательные вещества из листьев в корнеплод, благодаря чему свекла растет больше, плотнее и накапливает больше природных сахаров.

Для подкормки часто используют сульфат калия. Удобрение растворяют в воде в соответствии с инструкцией производителя и вносят под корень после полива или дождя. Такой способ позволяет питательным веществам быстрее усваиваться.

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Для хорошего развития культуры можно использовать и другие проверенные средства:

Мочевина

Содержит азот, необходимый для активного роста листьев. Используется только в начале развития свеклы, когда нужно нарастить листву. И не превышайте рекомендуемые нормы. Ведь из-за избытка азота вместо крупных плодов вы будете собирать пышную ботву.

Борная кислота

Бор играет важную роль в формировании корнеплодов. Он способствует накоплению сахаров, улучшает вкусовые качества свеклы и помогает предотвратить появление внутренних полостей в плодах. Чаще всего ее используют для внекорневого опрыскивания по листьям.

Марганцевка

Слабый раствор марганцовки используют для профилактики грибковых заболеваний и гнили. Обработка помогает поддерживать здоровье растений в течение сезона. Обычно достаточно одного-двух поливов слабо-розовым раствором марганцовки за сезон. Чаще использовать ее не рекомендуется, ведь избыток марганца может ухудшить усвоение других элементов.

Как правильно вносить удобрения

Сульфат калия и мочевину лучше вносить отдельно с интервалом 7-10 дней.

Лучшая схема подкормки: сначала азотная подкормка (при необходимости), через неделю — сульфат калия, еще через 7-10 дней — опрыскивание борной кислотой.

Марганцевку можно применять через 5-7 дней после любой из этих подкормок. Лучше всего после продолжительных дождей, когда возрастает риск гнили или если заметны признаки грибковых заболеваний.

Полезные советы для щедрого урожая

Чтобы вырастить крупную свеклу, недостаточно только вносить удобрения. Также придерживайтесь следующих простых правил:

Регулярно рыхлите почву после поливов. Удаляйте сорняки и следите, чтобы растения не загущались. Поддерживайте равномерную влажность почвы, ведь резкие перепады могут негативно повлиять на вкус и форму корнеплодов.

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