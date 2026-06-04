Чим підживити капусту після посадки: найкраще добриво для великих качанів

Удобрення капусти після посадки для росту. Колаж: Новини.LIVE

Білокачанна капуста — важливий овоч на городах українців, адже це цілорічне джерело вітамінів. Її зберігають свіжою, а також готують безліч заготовок на зиму. А щоб отримати дійсно щедрий врожай, необхідно вчасно та правильно підживити культуру. І найкраще це робити саме після посадки.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити капусту після посадки та які добрива допоможуть виростити великі й міцні качани.

Чому перше підживлення капусти таке важливе

Перше підживлення варто проводити приблизно через 10-14 днів після висадки розсади у відкритий ґрунт. У цей час капуста проходить складний період адаптації. Рослина витрачає багато енергії на розвиток кореневої системи та звикання до нових умов вирощування. Тому її треба підтримати й забезпечити достатню кількість поживних речовин.

Найкращі добрива для швидкого росту капусти

На старті розвитку культура особливо потребує азоту, який відповідає за формування потужної зеленої маси та здорового листя.

Найкращі натуральні добрива для капусти:

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Настій коров'яку

Коров'як містить комплекс поживних речовин, які допомагають рослині швидко набрати силу після пересадки. Для приготування підживлення одну частину перепрілого коров'яку змішують із десятьма частинами води та залишають настоюватися кілька днів. Під кожен кущ зазвичай вносять близько пів літра готового розчину.

Настій кропиви

Таке натуральне підживлення багате на азот, калій та цінні мікроелементи. Настій кропиви сприяє зміцненню кореневої системи, покращує розвиток листя та допомагає капусті швидше набрати зелену масу, необхідну для майбутнього формування великих качанів.

Деревний попіл

Добриво насичує ґрунт калієм, кальцієм та іншими корисними елементами. А ще попіл відлякує багатьох шкідників капусти. На відро води достатньо склянки засобу.

Коли проводити друге підживлення капусти та яке

Коли капуста вже сформувала потужну листову розетку, вона потребує вже калій і фосфор для формування щільних, соковитих та солодких качанів. Для цього можна використовувати деревний попіл або спеціальні комплексні добрива для овочевих культур.

Без чого не буде хорошого врожаю капусти

Окрім підживлення слід враховувати ще кілька важливих правил догляду за капустою:

Полив. Культура люблять вологу, тому регулярний полив залишається одним із головних секретів багатого врожаю. Регулярне розпушування ґрунту. Це покращує доступ кисню до коріння та допомагає поживним речовинам швидше засвоюватися. Видалення бур'янів. Чисті грядки гарантують, що овочі не будуть конкурувати за поживні речовини та вологу з бур'янами.

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