Чем подкормить капусту после посадки: лучшее удобрение для крупных кочанов

Удобрение капусты после посадки для роста. Колаж: Новини.LIVE

Белокочанная капуста — важный овощ на огородах украинцев, ведь это круглогодичный источник витаминов. Ее хранят свежей, а также готовят множество заготовок на зиму. А чтобы получить действительно щедрый урожай, необходимо вовремя и правильно подкормить культуру. И лучше всего это делать именно после посадки.

Новини.LIVE рассказывает, чем подкормить капусту после посадки и какие удобрения помогут вырастить большие и крепкие кочаны.

Почему первая подкормка капусты так важна

Первую подкормку следует проводить примерно через 10-14 дней после высадки рассады в открытый грунт. В это время капуста проходит сложный период адаптации. Растение тратит много энергии на развитие корневой системы и привыкание к новым условиям выращивания. Поэтому его надо поддержать и обеспечить достаточное количество питательных веществ.

Лучшие удобрения для быстрого роста капусты

На старте развития культура особенно нуждается в азоте, который отвечает за формирование мощной зеленой массы и здоровых листьев.

Лучшие натуральные удобрения для капусты:

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Настой коровяка

Коровяк содержит комплекс питательных веществ, которые помогают растению быстро набрать силу после пересадки. Для приготовления подкормки одну часть перепревшего коровяка смешивают с десятью частями воды и оставляют настаиваться несколько дней. Под каждый куст обычно вносят около полулитра готового раствора.

Настой крапивы

Такая натуральная подкормка богата азотом, калием и ценными микроэлементами. Настой крапивы способствует укреплению корневой системы, улучшает развитие листьев и помогает капусте быстрее набрать зеленую массу, необходимую для будущего формирования крупных кочанов.

Древесная зола

Удобрение насыщает почву калием, кальцием и другими полезными элементами. А еще зола отпугивает многих вредителей капусты. На ведро воды достаточно стакана средства.

Когда проводить вторую подкормку капусты и какую

Когда капуста уже сформировала мощную листовую розетку, она нуждается уже в калии и фосфоре для формирования плотных, сочных и сладких кочанов. Для этого можно использовать древесную золу или специальные комплексные удобрения для овощных культур.

Без чего не будет хорошего урожая капусты

Кроме подкормки следует учитывать еще несколько важных правил ухода за капустой:

Полив. Культура любят влагу, поэтому регулярный полив остается одним из главных секретов богатого урожая. Регулярное рыхление почвы. Это улучшает доступ кислорода к корням и помогает питательным веществам быстрее усваиваться. Удаление сорняков. Чистые грядки гарантируют, что овощи не будут конкурировать за питательные вещества и влагу с сорняками.

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