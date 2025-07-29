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Главная Дом и огород Сделайте это с капустой в июле 2025, если хотите плотные кочаны

Сделайте это с капустой в июле 2025, если хотите плотные кочаны

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 19:30
Чем надо подкормить капусту на огороде в июле 2025 года для плотных кочанов — эффективные удобрения, советы дачникам
Женщина, которая вырезает капусту на огороде. Фото: Pinterest

В июле такая огородная культура, как белокочанная капуста, начинает формировать плоды, поэтому в этот момент важно ее поддержать. Опытные дачники рассказали, какими удобрениями обязательно нужно подкормить эту капусту на этапе формирования кочанов в июле 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вы хотите получить плотные кочаны, которые не будут внутри пустыми и гнилыми, обязательно подкормите капусту. Делать это нужно удобрениями, которые активируют рост и формирование плодов. В этом вопросе главное позволить капусте получить элементы, которые обычно она получает из почвы.

Дачники с опытом рассказали, какие именно удобрения необходимо использовать для подкормки капусты в июле 2025 года.

Капуста
Собранный урожай белокочанной капусты в тачке. Фото: Pixabay

Чем нужно удобрить капусту в июле 2025 года

Шаг первый — древесная зола

В этом месяце дачники рекомендуют давать удобрение с содержанием калия, кальция, фосфора, магния и других элементов. Все эти вещества входят в состав древесной золы, поэтому в июле подкормите капусту древесной золой в сухом виде или в формате раствора.

Если вы хотите использовать сухую золу, просто рассыпьте четыре ложки вокруг каждого кочана. Это поможет вам не только насытить овощ, но и защитить его от слизней.

Шаг второй — хлористый калий

После древесной золы нужно удобрить капусту хлористым калием, а для приготовления эффективной смеси возьмите такие ингредиенты, как:

  • Хлористый калий — две столовые ложки
  • Вода — десять литров

Разведите удобрение в воде, а затем полейте каждый кочан капусты на огороде из расчета один литр на одно растение.

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить вкусную капусту брокколи на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта капусты стоит посадить на огороде в 2025 году.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле капусты на огороде для улучшения урожая.

овощи советы капуста огород народные методы эффективные способы
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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