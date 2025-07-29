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Головна Дім та город Зробіть це з капустою в липні 2025, якщо хочете щільні качани

Зробіть це з капустою в липні 2025, якщо хочете щільні качани

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 19:30
Чим треба підживити капусту на городі в липні 2025 для щільних качанів — ефективні добрива, поради дачникам
Жінка, яка вирізає капусту на городі. Фото: Pinterest

У липні така городня культура, як білокачанна капуста, починає формувати плоди, тому в цей момент важливо її підтримати. Досвідчені дачники розповіли, якими добривами обов’язково потрібно підживити цю капусту на етапі формування качанів у липні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо ви хочете отримати щільні качани, які не будуть всередині порожніми і гнилими, обов’язково підживіть капусту. Робити це потрібно добривами, які активують ріст і формування плодів. У цьому питанні головне дозволити капусті отримати елементи, які зазвичай вона отримує з ґрунту.

Дачники з досвідом розповіли, які саме добрива необхідно використати для підживлення капусти в липні 2025 року.

Капуста
Зібраний врожай білокачанної капусти в тачці. Фото: Pixabay

Чим потрібно удобрити капусту в липні 2025 року

Крок перший — деревна зола

Цього місяця дачники рекомендують давати добриво із вмістом калію, кальцію, фосфору, магнію та інших елементів. Всі ці речовини входять до складу деревної золи, тому в липні підживіть капусту деревною золою в сухому вигляді або у форматі розчину. 

Якщо ви хочете використати суху золу, просто розсипте чотири ложки навколо кожного качана. Це допоможе вам не тільки наситити овоч, а й захистити його від слимаків.

Крок другий — хлористий калій

Після деревної золи потрібно удобрити капусту хлористим калієм, а для приготування ефективної суміші візьміть такі інгредієнти, як:

  • Хлористий калій — дві столові ложки
  • Вода — десять літрів

Розведіть добриво у воді, а потім полийте кожен качан капусти на городі з розрахунку один літр на одну рослину.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити смачну капусту броколі на городі. 

Раніше ми розповідали про те, які сорти капусти варто посадити на городі в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля капусти на городі для покращення врожаю.

овочі поради капуста город народні методи ефективні способи
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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