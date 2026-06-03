Как вырастить спаржу на огороде: секреты сочного овоща от хозяйки из Хмельницкой области

Выращивание спаржи на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Еще буквально несколько лет назад спаржа на украинских огородах была настоящей экзотикой. Сегодня все больше огородников задумываются о выращивании этого вкусного деликатеса. На самом деле культура неприхотливая. А при правильном и простом уходе овощ будет радовать щедрым урожаем в течение всего сезона.

Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Хмельницький" рассказывает, как правильно выращивать спаржу и какие секреты подарят щедрый урожай сочных и нежных побегов.

Хозяйка из села Великая Яромирка, что в Хмельницкой области, Валентина Калиновская поделилась своими простыми секретами выращивания спаржи.

Почему стоит посадить спаржу на своем огороде

Все больше украинских огородников выделяют место для этой культуры на своем огороде. Спаржа сочетает сразу несколько преимуществ:

неприхотливость в уходе;

высокую урожайность;

длительный период жизни на одном месте;

нежный и изысканный вкус;

высокое содержание питательных веществ.

Как правильно выбрать место для выращивания спаржи

Выбирайте солнечный участок с легкой плодородной почвой и дренажем. Спаржа очень любит солнце и тепло. Поскольку культура растет на одном месте много лет, особое внимание уделите подготовке грядок. Перед высадкой землю следует глубоко перекопать и обогатить перегноем или компостом. Чем рыхлее и питательнее почва, тем мощнее будет развиваться корневая система растения.

Читайте также:

Как сажать спаржу

Чаще всего спаржу выращивают из корневищ. Их высаживают весной или осенью в подготовленные траншеи. Между растениями оставляют достаточно пространства, ведь с годами кусты сильно разрастаются. После посадки молодым растениям нужно время для формирования мощных корней. Именно поэтому в первый год выращивания побеги обычно не срезают или собирают лишь короткий период. Это позволяет растению накопить силы для будущих урожаев.

Как ухаживать за спаржей в течение сезона

Главные условия успешного выращивания спаржи:

регулярный полив;

рыхление почвы;

подкормка;

борьба с сорняками.

Особенно важно следить за влажностью земли в периоды длительной жары. При теплой погоде и достаточном увлажнении побеги растут очень быстро. Именно поэтому грядки нужно осматривать ежедневно. Для поддержания урожайности опытные огородники советуют весной подкармливать растения органическими удобрениями или компостом. Также полезным будет мульчирование, которое помогает дольше удерживать влагу в почве и сдерживает рост сорняков.

Когда собирать урожай спаржи

Если спаржа растет в благоприятных условиях, урожай необходимо собирать практически ежедневно, ведь за ночь растение прибавляет несколько сантиметров в высоту. Регулярный сбор стимулирует появление новых побегов. Самыми вкусными считаются молодые побеги высотой примерно 15-25 см. Собирать их нужно до того момента, когда верхушки начнут раскрываться. Срезку проводят острым ножом у поверхности почвы или чуть ниже.

Что делать, чтобы получать щедрый урожай много лет

Одним из самых больших преимуществ спаржи является ее долговечность. На одном месте она может успешно расти 15-20 лет и каждый год давать урожай. Чтобы растения оставались продуктивными, осенью после завершения сезона необходимо удалять сухие стебли и вносить органические удобрения. В регионах с суровыми зимами грядки дополнительно мульчируют слоем перегноя или компоста. Также важно не истощать молодые насаждения слишком ранним или слишком длительным сбором побегов.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Чем подкормить морковь в июне, чтобы росла ровная, крупная и сладкая.

Что категорически нельзя сажать возле кабачков, чтобы овощ не вырос мелким.

Как защитить грядки чеснока и лука от луковой мухи.