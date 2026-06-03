Як виростити спаржу на городі: секрети соковитого овочу від господині з Хмельниччини

Вирощування спаржі на городі. Колаж: Новини.LIVE

Ще буквально кілька років тому спаржа на українських городах була справжньою екзотикою. Сьогодні все більше городників задумуються щодо вирощування цього смачного делікатесу. Насправді культура невибаглива. А за правильного і простого догляду овоч радуватиме щедрим врожаєм впродовж усього сезону.

Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Хмельницький" розповідає, як правильно вирощувати спаржу та які секрети подарують щедрий врожай соковитих і ніжних пагонів.

Господиня з села Велика Яромирка, що на Хмельниччині, Валентина Каліновська поділилася своїми простими секретами вирощування спаржі.

Чому варто посадити спаржу на своєму городі

Дедалі більше українських городників виділяють місце для цієї культури на своєму городі. Спаржа поєднує одразу кілька переваг:

невибагливість у догляді;

високу врожайність;

тривалий період життя на одному місці;

ніжний та вишуканий смак;

високий вміст поживних речовин.

Як правильно вибрати місце для вирощування спаржі

Обирайте сонячну ділянку з легким родючим ґрунтом та дренажем. Спаржа дуже любить сонце та тепло. Оскільки культура росте на одному місці багато років, особливу увагу приділіть підготовці грядок. Перед висаджуванням землю слід глибоко перекопати та збагатити перегноєм або компостом. Чим пухкіший і поживніший ґрунт, тим потужніше розвиватиметься коренева система рослини.

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Як садити спаржу

Найчастіше спаржу вирощують із кореневищ. Їх висаджують навесні або восени у підготовлені траншеї. Між рослинами залишають достатньо простору, адже з роками кущі сильно розростаються. Після посадки молодим рослинам потрібен час для формування потужного коріння. Саме тому в перший рік вирощування пагони зазвичай не зрізають або збирають лише короткий період. Це дозволяє рослині накопичити сили для майбутніх урожаїв.

Як доглядати за спаржею протягом сезону

Головні умови успішного вирощування спаржі:

регулярний полив;

розпушування ґрунту;

підживлення;

боротьба з бур'янами.

Особливо важливо стежити за вологістю землі в періоди тривалої спеки. За теплої погоди та достатнього зволоження пагони ростуть дуже швидко. Саме тому грядки потрібно оглядати щодня. Для підтримання врожайності досвідчені городники радять навесні підживлювати рослини органічними добривами або компостом. Також корисним буде мульчування, яке допомагає довше утримувати вологу в ґрунті та стримує ріст бур'янів.

Коли збирати врожай спаржі

Якщо спаржа росте у сприятливих умовах, врожай необхідно збирати практично щодня, адже за ніч рослина додає кілька сантиметрів у висоту. Регулярний збір стимулює появу нових пагонів. Найсмачнішими вважаються молоді пагони заввишки приблизно 15-25 см. Збирати їх потрібно до того моменту, коли верхівки почнуть розкриватися. Зрізання проводять гострим ножем біля поверхні ґрунту або трохи нижче.

Що робити, щоб отримувати щедрий урожай багато років

Однією з найбільших переваг спаржі є її довговічність. На одному місці вона може успішно рости 15-20 років і щороку давати врожай. Щоб рослини залишалися продуктивними, восени після завершення сезону необхідно видаляти сухі стебла та вносити органічні добрива. У регіонах із суворими зимами грядки додатково мульчують шаром перегною або компосту. Також важливо не виснажувати молоді насадження надто раннім або надто тривалим збором пагонів.

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