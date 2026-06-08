Чим підживити огірки у червні 2026 для росту, цвітіння та зав'язей: найкраще добриво

Підживлення кущів огірків у червні. Колаж: Новини.LIVE

Яке ж літо без свіжих огірочків? Якщо хочете зібрати щедрий врожай цього сезону, вже у червні потурбуйтесь про те, щоб кущі овочу отримали достатньо підживлення. Є добриво, яке ідеально підходить для огірків у цей період. Вони будуть активно квітнути та формувати міцні плоди.

Новини.LIVE розповідає, чим же підживити огірки у червні, щоб ви буквально не встигали збирати смачний врожай.

Коли огіркам потрібен азот, а коли — калій і фосфор

Уважно огляньте грядки. Якщо рослини виглядають слабкими, мають бліде листя та тонкі батоги, їм може бракувати поживних речовин. У такому випадку використайте комплексне добриво зі збалансованим складом азоту, фосфору та калію.

Коли огірки починають масово цвісти та формувати зав'язі надлишок азоту може нашкодити. Рослина перестане формувати плоди. Тому в червні обирайте добрива, які містять калій і фосфор.

Найкраще добриво для огірків під час цвітіння та плодоношення

Для червневих підживлень варто обирати добрива з підвищеним вмістом калію. Саме цей елемент відповідає за якість плодів. Калійні добрива допоможуть рослинам легше переносити спеку та нестачу вологи, зроблять плоди соковитими, рівними та хрусткими.

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Чи варто використовувати монофосфат калію для підживлення огірків

Одним із найпопулярніших добрив серед городників залишається монофосфат калію. У ньому відсутній азот, зате міститься велика кількість фосфору та калію — двох ключових елементів для формування врожаю. Однак є важливий нюанс. У регіонах із жорсткою водою частина фосфору може ставати недоступною для рослин через взаємодію з кальцієм. Тому варто використовувати добриво в помірних дозах або проводити позакореневе підживлення по листю у вечірній час. За правильного застосування монофосфат калію допомагає зміцнити рослини, покращує цвітіння та сприяє формуванню великої кількості зав'язей.

Чому не завжди допомагають трав'яні настої та попіл

Натуральні підживлення мають чимало переваг, однак використовувати їх потрібно розумно. Зброджений трав'яний настій містить багато азоту. Тому під час цвітіння та плодоношення таке підживлення може дати зворотний ефект — кущ почне активно рости, а кількість зав'язей зменшиться. А надмірне внесення попелу здатне знижувати кислотність ґрунту. А огірки найкраще ростуть у слабокислому середовищі.

Секрет стабільного врожаю огірків

Сучасні городники дедалі частіше роблять ставку не лише на добрива, а й на здоровий ґрунт. Хороший результат дає мульчування грядок соломою або скошеною травою.

Мульча допомагає:

довше зберігати вологу;

захищає кореневу систему від перегріву;

створює сприятливі умови для розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів.

Ще один секрет — полив перед підживленням. Молодим рослинам зазвичай потрібно близько 5-8 л води на кв. м, а дорослим кущам — до 12 л. Поливати огірки слід вранці теплою водою під корінь.

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