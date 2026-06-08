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Главная Дом и огород Подкормите этим огурцы в июне 2026: на урожай не хватит ведер

Подкормите этим огурцы в июне 2026: на урожай не хватит ведер

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 06:52
Чем подкормить огурцы в июне 2026 для роста, цветения и завязей: лучшее удобрение
Подкормка кустов огурцов в июне. Коллаж: Новини.LIVE

Какое же лето без свежих огурчиков? Если хотите собрать щедрый урожай в этом сезоне, уже в июне позаботьтесь о том, чтобы кусты овоща получили достаточно подкормки. Есть удобрение, которое идеально подходит для огурцов в этот период. Они будут активно цвести и формировать крепкие плоды.

Новини.LIVE рассказывает, чем же подкормить огурцы в июне, чтобы вы буквально не успевали собирать вкусный урожай.

Когда огурцам нужен азот, а когда — калий и фосфор

Внимательно осмотрите грядки. Если растения выглядят слабыми, имеют бледные листья и тонкие плети, им может не хватать питательных веществ. В таком случае используйте комплексное удобрение со сбалансированным составом азота, фосфора и калия.

Когда огурцы начинают массово цвести и формировать завязи избыток азота может навредить. Растение перестанет формировать плоды. Поэтому в июне выбирайте удобрения, которые содержат калий и фосфор.

Лучшее удобрение для огурцов во время цветения и плодоношения

Для июньских подкормок следует выбирать удобрения с повышенным содержанием калия. Именно этот элемент отвечает за качество плодов. Калийные удобрения помогут растениям легче переносить жару и недостаток влаги, сделают плоды сочными, ровными и хрустящими.

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Стоит ли использовать монофосфат калия для подкормки огурцов

Одним из самых популярных удобрений среди огородников остается монофосфат калия. В нем отсутствует азот, зато содержится большое количество фосфора и калия — двух ключевых элементов для формирования урожая. Однако есть важный нюанс. В регионах с жесткой водой часть фосфора может становиться недоступной для растений из-за взаимодействия с кальцием. Поэтому стоит использовать удобрение в умеренных дозах или проводить внекорневую подкормку по листьям в вечернее время. При правильном применении монофосфат калия помогает укрепить растения, улучшает цветение и способствует формированию большого количества завязей.

Почему не всегда помогают травяные настои и зола

Натуральные подкормки имеют немало преимуществ, однако использовать их нужно разумно. Сброженный травяной настой содержит много азота. Поэтому во время цветения и плодоношения такая подкормка может дать обратный эффект — куст начнет активно расти, а количество завязей уменьшится. А чрезмерное внесение золы способно снижать кислотность почвы. А огурцы лучше всего растут в слабокислой среде.

Секрет стабильного урожая огурцов

Современные огородники все чаще делают ставку не только на удобрения, но и на здоровую почву. Хороший результат дает мульчирование грядок соломой или скошенной травой.

Мульча помогает:

  • дольше сохранять влагу;
  • защищает корневую систему от перегрева;
  • создает благоприятные условия для развития полезных почвенных микроорганизмов.

Еще один секрет — полив перед подкормкой. Молодым растениям обычно требуется около 5-8 л воды на кв. м, а взрослым кустам — до 12 л. Поливать огурцы следует утром теплой водой под корень.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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