Чем подкормить баклажаны для большого и вкусного урожая: лучшие удобрения

Подкормка баклажанов для большого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Баклажаны — довольно капризная культура, требующая внимания. Но правильная подкормка в нужный момент способна значительно увеличить урожай. Кусты буквально взлетят в рост и дадут десятки плотных, вкусных плодов.

Новини.LIVE рассказывает, когда и чем подкармливать баклажаны, чтобы урожай превзошел все ваши ожидания.

Почему баклажаны так "прожорливы" к удобрениям

Баклажаны имеют слабую корневую систему и длительный период роста, поэтому быстро истощают почву. Они постоянно нуждаются в питательных веществах, особенно в период активного развития.

На разных этапах развития меняются и потребности растения:

азот нужен для роста зеленой массы;

фосфор отвечает за корни и цветение;

калий формирует вкус, плотность и размер плодов;

бор, магний и кальций укрепляют растение.

Чем подкармливать рассаду баклажанов

Первый этап питания начинается еще дома, на стадии рассады. Через 10-14 дней после пикировки растениям нужен стартовый "импульс" для развития корней и стеблей. На этом этапе лучше всего работают комплексные удобрения с фосфором и азотом.

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Вторую подкормку проводят примерно за неделю до высадки в открытый грунт или теплицу. Здесь уже можно использовать органо-минеральные смеси или легкие растворы комплексных удобрений. Это повышает устойчивость рассады к стрессу после пересадки.

Чем подкармливать баклажаны после высадки в грунт

После пересадки баклажанам дают время на адаптацию. Только через 10–14 дней стоит проводить первую полноценную подкормку. В этот период важно не перегружать растение азотом. Лучше всего работают сбалансированные комплексные удобрения, которые поддерживают общий рост куста и укрепляют корневую систему.

Чем удобрить баклажаны во время цветения и формирования завязи

Когда появляются первые бутоны, подход к подкормке меняется. Много азота уже не нужно, зато возрастает роль фосфора и калия. Эти элементы отвечают за формирование большого количества завязи и ее удержание на кусте. Полезным будет внесение калийных удобрений и легких фосфорных подкормок. Также хорошо работают внекорневые обработки с бором, которые усиливают цветение и уменьшают количество пустоцвета.

Каким удобрением подкормить баклажаны во время плодоношения

Когда баклажаны начинают активно наливаться, растение тратит больше всего сил. В этот момент особенно эффективны органические удобрения. Такие подкормки не только питают растение, но и улучшают вкус плодов, делая их более плотными и сочными.

Хорошо работают:

настой трав или сорняков;

раствор коровяка;

разбавленный птичий помет;

древесная зола как источник калия и кальция.

Завершающая подкормка перед сбором урожая

За 3-4 недели до массового сбора урожая стоит провести финальную подкормку. Она помогает плодам быстрее созреть и улучшает их лежкость. Лучше всего использовать калийно-фосфорные смеси в умеренных дозах.

Важные правила правильной подкормки

Чтобы удобрения работали максимально эффективно, важно соблюдать несколько простых правил:

подкармливать только по влажной почве;

не превышать дозировку;

использовать теплые растворы, а не холодные;

проводить обработки утром или вечером.

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