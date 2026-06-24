Чому тріскається капуста на грядці: поради, як врятувати врожай овочу

Догляд за білокачанною капустою на городі. Колаж: Новини.LIVE

В середині літа білокачанна капуста починає формувати качани й городники з нетерпінням чекають на щедрий врожай. Проте часом вже готові до збору плоди раптово вкриваються тріщинами. Такі овочі втрачають лежкість, смак та якість. Запобігти цьому можна. Є прості правила догляду за капустою на грядках.

Новини.LIVE розповідає, чому розтріскується білокачанна капуста на грядці та що допоможе зберегти врожай.

Чому тріскається капуста на городі: основні причини

Є кілька основних причин, через які капуста починає розтріскуватися:

Неправильний режим поливу

Овоч погано переносить різкі перепади вологи. Він не любить ні перезволоження, ні посухи. Коли після дефіциту води рослина отримує рясний полив, внутрішні листки починають швидко нарощувати масу. А от зовнішні при цьому не встигають розтягуватися, тому щільний качан буквально розривається зсередини.

Помилки з підживленням

Надмірна кількість азоту у другій половині вегетації стимулює занадто швидкий розвиток качана, через що тканини не витримують навантаження. Тому в цей період варто робити акцент на калійних і фосфорних добривах, які сприяють правильному формуванню головок та зміцненню рослин.

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Білокачанна капуста чутливо реагує навіть на незначний дефіцит окремих мікроелементів. На якість качанів можуть вплинути надлишок калію або нестача кальцію. Нестача бору, магнію та сірки також уповільнює розвиток та підвищує ризик появи тріщин.

Що слід робити, щоб капуста на грядках не розтріскувалася

Щоб зберегти врожай білокачанної капусти цілим і соковитим, дотримуйтесь кількох простих рекомендацій:

поливайте регулярно, не допускаючи пересихання ґрунту;

мульчуйте грядки, щоб довше утримувати вологу;

не зловживайте азотними добривами після початку формування качанів;

стежте за балансом мікроелементів у ґрунті;

своєчасно збирайте стиглі качани, не залишаючи їх надовго на грядці.

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