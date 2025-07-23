Що треба зробити з капустою на городі до 31 липня 2025 — поради дачникам

Людина, яка поливає качани капусти на городі. Фото: Juokingi

Поки ви ще не зібрали врожай капусти на городі, про неї необхідно подбати, щоб вона сформувала великі та щільні качани. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити з цим популярним овочем на городі до кінця липня 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Липень — це найважливіший етап вирощування капусти на городі, адже саме цього місяця рослина починає формувати качани. Саме тому важливо не проігнорувати і вчасно подбати про овоч. Якщо ви запізнитеся або зробите це не так, як треба, ви ризикуєте втратити врожай.

Щоб не припуститися помилки і гарантовано зібрати міцні качани капусти на своєму городі, необхідно знати, чого саме вона потребує до кінця липня.

Капуста різних видів на городі. Фото: Pixabay

Що потрібно зробити з капустою на городі 2025 року

Досвідчені дачники радять звернути особливу увагу на липневе підживлення. До кінця цього місяця капуста потребує фосфору, який зміцнює коріння і сприяє активізації обміну речовин, і калію, який відповідає за накопичення цукру в плодах, регулює водний баланс і робить капусту більш стійкою до захворювань.

Процес підживлення капусти на городі. Фото: Pinterest

Чим підживити капусту на городі до кінця липня 2025 року

Щоб забезпечити капусту фосфором і калієм, підживіть її суперфосфатом і сульфатом калію. Для цього змішайте між собою такі інгредієнти, як:

Суперфосфат — дві столові ложки

Гаряча вода

Вода — десять літрів

Сульфат калію

Залиште суперфосфат настоятися в гарячій воді на 24 години, а потім додайте звичайної і сульфату калію.

Також гарним варіантом буде деревний попіл, який можна як розсипати під кущами в кількості однієї склянки на один квадратний метр, так і вилити під корінь у форматі розчину. Для його приготування візьміть такі інгредієнти, як:

Деревний попіл — одна склянка

Вода — десять літрів

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