Що треба зробити з капустою на городі до 31 липня 2025 — поради дачникам

Встигніть зробити це зі своєю капустою на городі до 31 липня 2025
Поки ви ще не зібрали врожай капусти на городі, про неї необхідно подбати, щоб вона сформувала великі та щільні качани. Досвідчені дачники розповіли, що потрібно обов’язково зробити з цим популярним овочем на городі до кінця липня 2025 року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Липень — це найважливіший етап вирощування капусти на городі, адже саме цього місяця рослина починає формувати качани. Саме тому важливо не проігнорувати і вчасно подбати про овоч. Якщо ви запізнитеся або зробите це не так, як треба, ви ризикуєте втратити врожай.
Щоб не припуститися помилки і гарантовано зібрати міцні качани капусти на своєму городі, необхідно знати, чого саме вона потребує до кінця липня.
Що потрібно зробити з капустою на городі 2025 року
Досвідчені дачники радять звернути особливу увагу на липневе підживлення. До кінця цього місяця капуста потребує фосфору, який зміцнює коріння і сприяє активізації обміну речовин, і калію, який відповідає за накопичення цукру в плодах, регулює водний баланс і робить капусту більш стійкою до захворювань.
Чим підживити капусту на городі до кінця липня 2025 року
Щоб забезпечити капусту фосфором і калієм, підживіть її суперфосфатом і сульфатом калію. Для цього змішайте між собою такі інгредієнти, як:
- Суперфосфат — дві столові ложки
- Гаряча вода
- Вода — десять літрів
- Сульфат калію
Залиште суперфосфат настоятися в гарячій воді на 24 години, а потім додайте звичайної і сульфату калію.
Також гарним варіантом буде деревний попіл, який можна як розсипати під кущами в кількості однієї склянки на один квадратний метр, так і вилити під корінь у форматі розчину. Для його приготування візьміть такі інгредієнти, як:
- Деревний попіл — одна склянка
- Вода — десять літрів
Нагадаємо, ми писали про те, як можна виростити велику та смачну капусту броколі на городі.
Раніше ми розповідали про те, які сорти капусти варто посадити на городі в 2025 році.
Також ми повідомляли про те, що варто посадити біля капусти на городі для міцних і великих качанів.
Читайте Новини.LIVE!