Что надо сделать с капустой на огороде до 31 июля 2025 — советы дачникам

Человек, который поливает кочаны капусты на огороде. Фото: Juokingi

Пока вы еще не собрали урожай капусты на огороде, о ней необходимо позаботиться, чтобы она сформировала крупные и плотные кочаны. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с этим популярным овощем на огороде до конца июля 2025 года.

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Июль — это самый важный этап выращивания капусты на огороде, ведь именно в этом месяце растение начинает формировать кочаны. Именно поэтому важно не проигнорировать и вовремя позаботиться об овоще. Если вы опоздаете или сделаете это не так, как надо, вы рискуете потерять урожай.

Чтобы не допустить ошибки и гарантированно собрать крепкие кочаны капусты на своем огороде, необходимо знать, в чем именно она нуждается до конца июля.

Капуста разных видов на огороде. Фото: Pixabay

Что нужно сделать с капустой на огороде в 2025 году

Опытные дачники советуют обратить особое внимание на июльскую подкормку. До конца этого месяца капуста нуждается в фосфоре, который укрепляет корни и способствует активизации обмена веществ, и калие, который отвечает за накопление сахара в плодах, регулирует водный баланс и делает капусту более устойчивой к заболеваниям.

Процесс подкормки капусты на огороде. Фото: Pinterest

Чем подкормить капусту на огороде до конца июля 2025 года

Чтобы обеспечить капусту фосфором и калием, подкормите ее суперфосфатом и сульфатом калия. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Суперфосфат — две столовые ложки

Горячая вода

Вода — десять литров

Сульфат калия

Оставьте суперфосфат настояться в горячей воде на 24 часа, а затем добавьте обычной и сульфата калия.

Также хорошим вариантом будет древесная зола, которую можно как рассыпать под кустами в количестве одного стакана на один квадратный метр, так и вылить под корень в формате раствора. Для его приготовления возьмите такие ингредиенты, как:

Древесная зола — один стакан

Вода — десять литров

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