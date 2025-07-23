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Главная Дом и огород Успейте сделать это со своей капустой на огороде до 31 июля 2025

Успейте сделать это со своей капустой на огороде до 31 июля 2025

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 19:30
Что надо сделать с капустой на огороде до 31 июля 2025 — советы дачникам
Человек, который поливает кочаны капусты на огороде. Фото: Juokingi

Пока вы еще не собрали урожай капусты на огороде, о ней необходимо позаботиться, чтобы она сформировала крупные и плотные кочаны. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с этим популярным овощем на огороде до конца июля 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Июль — это самый важный этап выращивания капусты на огороде, ведь именно в этом месяце растение начинает формировать кочаны. Именно поэтому важно не проигнорировать и вовремя позаботиться об овоще. Если вы опоздаете или сделаете это не так, как надо, вы рискуете потерять урожай.

Чтобы не допустить ошибки и гарантированно собрать крепкие кочаны капусты на своем огороде, необходимо знать, в чем именно она нуждается до конца июля.

Капуста
Капуста разных видов на огороде. Фото: Pixabay

Что нужно сделать с капустой на огороде в 2025 году

Опытные дачники советуют обратить особое внимание на июльскую подкормку. До конца этого месяца капуста нуждается в фосфоре, который укрепляет корни и способствует активизации обмена веществ, и калие, который отвечает за накопление сахара в плодах, регулирует водный баланс и делает капусту более устойчивой к заболеваниям.

Подкормка капусты
Процесс подкормки капусты на огороде. Фото: Pinterest

Чем подкормить капусту на огороде до конца июля 2025 года

Чтобы обеспечить капусту фосфором и калием, подкормите ее суперфосфатом и сульфатом калия. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:

  • Суперфосфат — две столовые ложки
  • Горячая вода
  • Вода — десять литров
  • Сульфат калия

Оставьте суперфосфат настояться в горячей воде на 24 часа, а затем добавьте обычной и сульфата калия.

Также хорошим вариантом будет древесная зола, которую можно как рассыпать под кустами в количестве одного стакана на один квадратный метр, так и вылить под корень в формате раствора. Для его приготовления возьмите такие ингредиенты, как:

  • Древесная зола — один стакан
  • Вода — десять литров

Напомним, мы писали о том, как можно вырастить крупную и вкусную капусту брокколи на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, какие сорта капусты стоит посадить на огороде в 2025 году.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле капусты на огороде для крепких и крупных кочанов.

овощи советы капуста огород июль
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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