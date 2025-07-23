Что надо сделать с капустой на огороде до 31 июля 2025 — советы дачникам

Успейте сделать это со своей капустой на огороде до 31 июля 2025
Пока вы еще не собрали урожай капусты на огороде, о ней необходимо позаботиться, чтобы она сформировала крупные и плотные кочаны. Опытные дачники рассказали, что нужно обязательно сделать с этим популярным овощем на огороде до конца июля 2025 года.
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Июль — это самый важный этап выращивания капусты на огороде, ведь именно в этом месяце растение начинает формировать кочаны. Именно поэтому важно не проигнорировать и вовремя позаботиться об овоще. Если вы опоздаете или сделаете это не так, как надо, вы рискуете потерять урожай.
Чтобы не допустить ошибки и гарантированно собрать крепкие кочаны капусты на своем огороде, необходимо знать, в чем именно она нуждается до конца июля.
Что нужно сделать с капустой на огороде в 2025 году
Опытные дачники советуют обратить особое внимание на июльскую подкормку. До конца этого месяца капуста нуждается в фосфоре, который укрепляет корни и способствует активизации обмена веществ, и калие, который отвечает за накопление сахара в плодах, регулирует водный баланс и делает капусту более устойчивой к заболеваниям.
Чем подкормить капусту на огороде до конца июля 2025 года
Чтобы обеспечить капусту фосфором и калием, подкормите ее суперфосфатом и сульфатом калия. Для этого смешайте между собой такие ингредиенты, как:
- Суперфосфат — две столовые ложки
- Горячая вода
- Вода — десять литров
- Сульфат калия
Оставьте суперфосфат настояться в горячей воде на 24 часа, а затем добавьте обычной и сульфата калия.
Также хорошим вариантом будет древесная зола, которую можно как рассыпать под кустами в количестве одного стакана на один квадратный метр, так и вылить под корень в формате раствора. Для его приготовления возьмите такие ингредиенты, как:
- Древесная зола — один стакан
- Вода — десять литров
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