Как хранить лук, чтобы он не гнил, не плесневел и не прорастал

Что сделать, чтобы лук не гнил и не прорастал: секрет хранения
Собрать хороший урожай лука — это лишь половина дела, ведь зимой даже крепкие луковицы могут внезапно начать гнить, плесневеть или прорастать. Чаще всего причина кроется в условиях хранения. Существуют простые правила, благодаря которым луковицы останутся свежими в течение многих месяцев.
Где и как хранить лук, рассказали специалисты изданию Homes & Gardens, передает Новини.LIVE.
Как подготовить лук к хранению
После сбора урожая лук следует хорошо просушить. Для этого разложите луковицы в один слой в сухом проветриваемом месте и оставьте примерно на две недели. За это время кожица должна стать сухой и бумажной, корешки высохнуть, а шейка полностью подсохнуть.
На зиму оставляйте только полностью созревшие луковицы с сухой шейкой и плотной чешуей, без пятен и признаков порчи. Мягкие, влажные, поврежденные или подгнившие головки лучше отложить и использовать в первую очередь.
Где и в чем хранить лук зимой
Главный секрет длительного хранения заключается в постоянной циркуляции воздуха. Не складывайте лук в плотные полиэтиленовые пакеты, ведь внутри скапливается влага, а это способствует появлению плесени и гнили.
Урожай можно хранить:
- в мешках;
- корзинах;
- картонных коробках;
- деревянных ящиках;
- в косах;
- в сетках.
Есть и необычный старинный способ с чистыми капроновыми колготками. Луковицы кладут по одной, между ними завязывают узлы, а затем такую связку подвешивают. Так воздух свободно циркулирует вокруг каждой головки.
Для хранения подойдут:
- сухая кладовая;
- неотапливаемое помещение;
- гараж;
- подвал, если там нет сырости.
Не кладите лук возле батарей, плиты и другой техники, которая нагревается. Запасы следует регулярно перебирать и сразу убирать головки, которые стали мягкими или начали портиться.
Можно ли хранить лук в холодильнике
Целые сухие луковицы лучше не хранить в холодильнике, поскольку там достаточно влажно. Холодильник больше подходит для уже очищенного или нарезанного лука. Его нужно положить в герметичный контейнер.
Еще одно распространенное заблуждение — хранить лук вместе с картофелем. Хотя обоим овощам требуется прохладное и темное место, хранить их лучше отдельно. Картофель выделяет влагу, а повышенная влажность ускоряет порчу лука.
Итак, чтобы лук не гнил, не плесневел и дольше не прорастал:
- хорошо просушите урожай;
- отберите здоровые луковицы;
- обеспечьте им сухость, темноту и постоянный доступ воздуха.
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