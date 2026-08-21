Как хранить лук, чтобы он не гнил, не плесневел и не прорастал

Хранение урожая лука. Фото: gardenersworld.com

Собрать хороший урожай лука — это лишь половина дела, ведь зимой даже крепкие луковицы могут внезапно начать гнить, плесневеть или прорастать. Чаще всего причина кроется в условиях хранения. Существуют простые правила, благодаря которым луковицы останутся свежими в течение многих месяцев.

Где и как хранить лук, рассказали специалисты изданию Homes & Gardens, передает Новини.LIVE.

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Как подготовить лук к хранению

После сбора урожая лук следует хорошо просушить. Для этого разложите луковицы в один слой в сухом проветриваемом месте и оставьте примерно на две недели. За это время кожица должна стать сухой и бумажной, корешки высохнуть, а шейка полностью подсохнуть.

На зиму оставляйте только полностью созревшие луковицы с сухой шейкой и плотной чешуей, без пятен и признаков порчи. Мягкие, влажные, поврежденные или подгнившие головки лучше отложить и использовать в первую очередь.

Где и в чем хранить лук зимой

Главный секрет длительного хранения заключается в постоянной циркуляции воздуха. Не складывайте лук в плотные полиэтиленовые пакеты, ведь внутри скапливается влага, а это способствует появлению плесени и гнили.

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Урожай можно хранить:

в мешках;

корзинах;

картонных коробках;

деревянных ящиках;

в косах;

в сетках.

Есть и необычный старинный способ с чистыми капроновыми колготками. Луковицы кладут по одной, между ними завязывают узлы, а затем такую связку подвешивают. Так воздух свободно циркулирует вокруг каждой головки.

Для хранения подойдут:

сухая кладовая;

неотапливаемое помещение;

гараж;

подвал, если там нет сырости.

Не кладите лук возле батарей, плиты и другой техники, которая нагревается. Запасы следует регулярно перебирать и сразу убирать головки, которые стали мягкими или начали портиться.

Можно ли хранить лук в холодильнике

Целые сухие луковицы лучше не хранить в холодильнике, поскольку там достаточно влажно. Холодильник больше подходит для уже очищенного или нарезанного лука. Его нужно положить в герметичный контейнер.

Еще одно распространенное заблуждение — хранить лук вместе с картофелем. Хотя обоим овощам требуется прохладное и темное место, хранить их лучше отдельно. Картофель выделяет влагу, а повышенная влажность ускоряет порчу лука.

Итак, чтобы лук не гнил, не плесневел и дольше не прорастал:

хорошо просушите урожай;

отберите здоровые луковицы;

обеспечьте им сухость, темноту и постоянный доступ воздуха.

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