Почему чеснок высыхает зимой: агрономы назвали ошибки при сборе и хранении

Урожай чеснока высыхает зимой. Коллаж: Новини.LIVE

Кажется, нет ничего проще, чем собрать урожай чеснока и сложить его в погреб или кладовую для длительного хранения. Однако именно во время сбора урожая многие огородники допускают ошибки, из-за которых уже зимой головки теряют сочность и высыхают.

Новини.LIVE со ссылкой на Better Homes & Gardens рассказывает, почему чеснок плохо хранится и что нужно сделать, чтобы он оставался плотным и свежим до самой весны.

Самая распространенная ошибка, из-за которой чеснок плохо хранится

Одна из главных причин, по которой чеснок высыхает при хранении, — неправильные сроки сбора урожая. Если выкопать головки слишком рано, они еще не успевают полностью сформироваться. Такие зубчики содержат больше влаги, но их покровные чешуйки недостаточно прочные, поэтому они быстро пересыхают. А если собрать с опозданием, чеснок будет распадаться на отдельные зубчики, а защитные чешуйки будут трескаться. Из-за этого головки будут быстро терять влагу, а также станут более уязвимыми к грибковым заболеваниям.

Как понять, что чеснок уже готов к выкопке

Опытные агрономы советуют ориентироваться не только на календарь, но и на внешний вид растения. Для озимого чеснока основными признаками зрелости являются:

нижние листья пожелтели и начали подсыхать;

верхняя часть растения еще остается частично зеленой;

оболочка соцветия на стрелках начинает растрескиваться;

головки стали плотными, а покровные чешуи — сухими и прочными.

Что еще влияет на лежкость чеснока

Многие огородники продолжают активно поливать грядки почти до самого уборки урожая. Это одна из самых типичных ошибок. Специалисты рекомендуют прекратить полив примерно за две-три недели до сбора урожая. За это время почва успевает подсохнуть, а головки дозревают естественным путем. Кроме того, сухая земля облегчает выкопку и снижает риск механических повреждений.

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Также нежелательно в конце сезона подкармливать чеснок свежим навозом или большими дозами азотных удобрений. Избыток азота стимулирует рост зеленой массы, но ухудшает созревание головок, из-за чего они значительно хуже хранятся.

Почему нельзя обрезать ботву сразу после выкопки

После сбора урожая многие сразу обрезают листья и корни, считая это правильным. На самом деле агрономы советуют этого не делать. Во время сушки питательные вещества еще некоторое время переходят из листьев в головку, помогая ей окончательно созреть. Поэтому ботву и корни оставляют до завершения просушки.

Как правильно сушить чеснок после сбора

От правильной сушки зависит, как долго будет храниться урожай. Нельзя мыть выкопанный чеснок. Достаточно осторожно стряхнуть или смести землю мягкой щеткой. Лишняя влага значительно повышает риск загнивания.

Чеснок нужно разложить в один слой или подвесить небольшими пучками в теплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении без прямых солнечных лучей. Под палящими лучами свежие головки могут получить солнечные ожоги, что ухудшит их качество.

Процесс просушки обычно длится от двух до четырех недель. За это время покровные чешуи становятся сухими и прочными, корни твердеют, а листья полностью высыхают. Только после этого можно обрезать корни, оставив короткий пень, и укоротить стебель или заплести мягкий чеснок в косы.

Какие условия хранения помогут сохранить урожай до весны

Лучше всего чеснок хранится:

в прохладном сухом помещении;

при хорошей циркуляции воздуха;

без попадания прямых солнечных лучей;

в сетках, корзинах или плетеных корзинах, где головки хорошо вентилируются.

Поврежденные при выкопке или больные головки лучше не оставлять на длительное хранение. Их желательно использовать в первую очередь.

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