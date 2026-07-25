Агрономы рассказали, почему капуста не завязывает кочаны и как это исправить

Выращивание капусты на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Капуста на огороде выглядит здоровой, быстро наращивает сочные зеленые листья, но кочаны не формируются. С такой проблемой огородники сталкиваются нередко. Есть несколько причин, которые на это влияют. Но есть простые способы спасти урожай овоща и получить крупные сочные плоды.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывает, почему капуста не завязывает кочаны и как это исправить.

Причины, по которым капуста не формирует кочаны

Избыток азота

Когда капуста быстро набирает зеленую массу, но кочаны не появляются, необходимо в первую очередь пересмотреть схему подкормки. Чаще всего виновником становится избыток азотных удобрений. Азот стимулирует рост зеленой массы, и в результате формирование кочана откладывается.

В такой ситуации агрономы советуют прекратить внесение азота и перейти на удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Ведь эти элементы помогают растению укрепить корневую систему и начать формировать плотные кочаны.

Погодные условия

Капуста относится к культурам, которые любят прохладную погоду. Лучше всего кочаны формируются при умеренных температурах, от +13 до +18°C. Длительная жара может привести к тому, что растение продолжит наращивать листья или даже начнет цвести, не сформировав полноценного кочана. Также, если грядка находится в тени, плоды могут формироваться мелкими.

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Неправильный полив

Когда почва часто пересыхает, растение испытывает стресс и прекращает формирование кочана. Чтобы этого избежать, поддерживайте равномерную влажность почвы, а в жаркие дни поливайте обильно, не допуская пересыхания земли.

Нарушение севооборота

Иногда проблема возникает даже при правильном уходе. Одной из причин может быть несоблюдение севооборота. Капусту не рекомендуется высаживать на одном месте несколько лет подряд или после других крестоцветных культур, в частности редиса, репы, редьки или горчицы. В таком случае почва истощается, а риск развития болезней и появления вредителей значительно возрастает. Возвращать капусту на ту же грядку желательно не раньше, чем через три-четыре года.

Лучшими предшественниками для капусты считаются:

огурцы;

картофель;

лук;

бобовые культуры.

Чем подкормить капусту, чтобы завязались кочаны

Для формирования плотных кочанов особенно важны:

фосфор;

калий;

бор.

Хороший результат дает подкормка суперфосфатом в сочетании с сульфатом калия. Также стоит обратить внимание на бор. Его недостаток нередко остается незаметным, но именно он может помешать нормальному развитию кочана. Для профилактики дефицита бора используют слабый раствор борной кислоты для внекорневой подкормки.

Древесная зола также станет хорошим помощником. Опытные огородники часто используют настой древесной золы. Он содержит калий и ряд микроэлементов, необходимых капусте на этапе формирования кочанов. Помимо подкормки, зола помогает сделать условия менее благоприятными для некоторых вредителей.

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