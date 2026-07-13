Огурцы в июле пожелтели на грядках: в чем причина и как спасти урожай

Пожелтевшие листья на кустах огурцов. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинские огородники высаживают на грядках огурцы. Это одна из самых простых в выращивании овощных культур. Однако проблемы возникают тогда, когда листья внезапно начинают желтеть. Причина не всегда кроется в жаре. Есть несколько причин, по которым кусты огурцов страдают и могут дать плохой урожай.

Новини.LIVE со ссылкой на "Аптека садівника" рассказывает, почему желтеют листья огурцов в июле и какие меры помогут сохранить здоровье растения.

Когда желтение листьев — это норма

Если вы заметили, что на кустах огурцов начали желтеть только нижние старые листья, волноваться не стоит. Ведь это естественный процесс старения растения. Такая листва уже отработала свое, поэтому ее можно аккуратно удалить, чтобы улучшить проветривание куста и снизить риск развития грибковых заболеваний.

Когда в пожелтении огурцов виновата жара

Лучше всего эта культура растет при температуре от +23 до +32 °C. Когда столбики термометров длительное время показывают более высокие значения, растение испытывает серьезный стресс. В результате листья могут терять насыщенный зеленый цвет, желтеть, становиться вялыми и обвисать. И вместо формирования плодов растение тратит все силы на выживание. Чтобы помочь огурцам легче перенести жаркий период, огородники часто используют антистрессовые препараты на основе аминокислот.

Когда листья сигнализируют о появлении вредителей

В жаркую и сухую погоду резко активизируется паутинный клещ — один из самых опасных вредителей огурцов. Мелкие клещи высасывают сок из листовой пластинки.

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Симптомы заражения паутинным клещом следующие:

вначале на листьях появляются мелкие светлые или желтоватые точки;

далее листья светлеют, постепенно желтеют;

на последнем этапе листья желтеют, подсыхают и начинают скручиваться;

на нижней стороне листьев можно заметить тонкую паутинку;

растение замедляет рост, образует меньше новых побегов и завязей.

Когда причиной пожелтения является неправильный полив

Во время длительного отсутствия дождей огурцы очень быстро реагируют на дефицит влаги. Если почва пересыхает, корни не могут обеспечить растение достаточным количеством воды и питательных веществ, и это сразу сказывается на листьях.

Впрочем, поливать огурцы тоже нужно правильно. Холодная вода вызывает дополнительный стресс, особенно после жаркого дня. Лучше всего использовать отстоянную воду температурой от +23 до +25 °C. Полив проводят у корней в утренние или вечерние часы.

Что может сигнализировать об опасной болезни

Если на листьях появляются не сплошные желтые участки, а небольшие угловатые пятна, это может свидетельствовать о развитии пероноспороза, который еще называют ложной мучнистой росой. Чаще всего заболевание начинает активно распространяться после затяжных дождей, когда повышается влажность воздуха. Без своевременной защиты болезнь быстро поражает листья, а растение ослабевает и перестает нормально плодоносить.

Как не допустить пожелтения огурцов в июле

Чтобы огурцы оставались здоровыми даже в самый жаркий период лета, достаточно соблюдать несколько простых правил:

регулярно проверяйте листья, особенно их нижнюю сторону;

поливайте растения теплой отстоянной водой;

не допускайте длительного пересыхания почвы;

проводите обработку от стресса только в прохладное время суток;

после дождей внимательно осматривайте кусты на наличие признаков грибковых болезней.

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