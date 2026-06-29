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Главная Дом и огород Лучшая подкормка для огурцов в июле 2026: спасет урожай

Лучшая подкормка для огурцов в июле 2026: спасет урожай

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Дата публикации 29 июня 2026 14:00
Чем подкормить огурцы в июле 2026: лучшее удобрение для щедрого плодоношения
Подкормка огурцов для обильного урожая. Коллаж: Новости.LIVE

В июле огурчики на грядках начинают активно формировать завязь. В это время они поглощают много питательных веществ из почвы. Поэтому качественная подкормка им крайне необходима. Есть удобрения, которыми стоит подкормить огурцы именно в этот жаркий летний месяц. Тогда плоды будут сочными, хрустящими и без горечи.

Новости.LIVE рассказывает, чем стоит подкормить огурцы в июле 2026 года, чтобы кусты оставались сильными и радовали обильным урожаем до самой осени.

Лучшая схема подкормки огурцов в июле 2026 года

Подкормку следует проводить в несколько этапов. Такой подход позволяет обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами.

Первый этап

Подкормите огурцы азотом. Для этого приготовьте раствор карбамида: на 10 л воды добавьте 20 г удобрения. Поливайте только хорошо увлажненную почву, чтобы не повредить корневую систему.

Второй этап

Примерно через 4–5 дней можно переходить к следующей подкормке:

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  • 10 л воды;
  • 200 г древесной золы;
  • 200 мл 9% уксуса.

Смесь оставьте настаиваться на сутки, после чего используйте для полива под корень. Такое удобрение помогает растениям лучше усваивать полезные элементы и способствует активному образованию новых завязей.

Третий этап

Еще через семь-десять дней огурцы желательно подкормить калийной селитрой. Для приготовления раствора достаточно 25 г удобрения на 10 л воды. Калий способствует наливу плодов, улучшает их вкус, делает мякоть более плотной и помогает растениям дольше плодоносить даже в жаркую погоду.

Полезные советы для обильного урожая огурцов

Чтобы подкормка принесла максимальную пользу, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • проводите полив или внесение удобрений утром или вечером;
  • не превышайте рекомендуемые пропорции;
  • регулярно собирайте созревшие огурцы, чтобы стимулировать появление новых завязей;
  • поддерживайте почву умеренно влажной и, по возможности, мульчируйте грядки.

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Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
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