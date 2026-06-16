Когда срезать ботву картошки и зачем: советы для большого урожая

Огородник скашивает ботву картофеля. Коллаж: Новини.LIVE

Невозможно представить огороды украинцев без этой культуры. Картофель выращивают все. Но далеко не все собирают действительно щедрый урожай. Главный секрет урожайности клубня кроется в мелких, на первый взгляд, агротехнических хитростях. Одной из таких является скашивание ботвы.

Новини.LIVE рассказывают, зачем скашивать картофельную ботву, когда и как это делать.

Зачем скашивать ботву картофеля

Есть несколько преимуществ этой процедуры:

После скашивания ботвы растение направляет все ресурсы на формирование и созревание клубней, а не на развитие зеленой массы. В результате срезки картофель приобретает более плотную кожуру, лучше переносит хранение и меньше повреждается при выкопке. Если удалить надземную часть заранее, риск заражения клубней фитофторозом значительно снижается. После срезки стеблей копать картофель гораздо проще и удобнее.

Когда нужно срезать ботву картофеля

Точный срок зависит от сорта и состояния растений, но существуют проверенные ориентиры. Чаще всего ботву срезают примерно через месяц после окончания цветения. К моменту сбора урожая клубни уже успевают набрать вес и сформировать прочную кожуру. Еще один признак готовности — пожелтение большей части листьев. Если около 70 % ботвы утратило насыщенный зеленый цвет, можно планировать срезку.

Для поздних сортов важным ориентиром становится погода. В таком случае ботву рекомендуют срезать примерно за две-три недели до ожидаемых первых заморозков.

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После срезки не нужно сразу браться за лопату. Картофелю необходимо дать время на завершение процесса созревания. Оптимально подождать от 7 до 10 дней, а уже потом приступать к сбору урожая.

Как правильно обрезать ботву картофеля

Важно не срезать стебли слишком низко. Обычно над поверхностью почвы оставляют примерно 10–15 см стеблей. Такой высоты достаточно, чтобы растение завершило естественные процессы созревания.

Для работы используют острый секатор, серп или косу. Инструмент должен быть чистым, чтобы не переносить возможные возбудители болезней между растениями.

Что делать со скошенной ботвой

Всю зелень желательно собрать с участка. Если на растении были признаки болезней, особенно грибковых, отходы нужно утилизировать. Если ботва картофеля была здоровой, ее можно заложить в компостную кучу.

Не стоит закладывать в компост ботву, если:

на листьях есть темные или бурые пятна;

стебли чернеют или подгнивают;

растения были поражены фитофторозом;

картофель болел в течение сезона.

Важно: категорически нельзя добавлять ботву в корм животным. Она содержит вещества, которые могут вызвать отравление.

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