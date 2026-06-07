Когда и как окучивать картофель, чтобы увеличить урожай на 30%: секреты профессионалов

Когда и как окучивать картофель: советы, которые увеличат урожай на 30%
Картофель — одна из главных культур на огороде украинцев. Огородники тщательно выбирают сорт, место посадки, удобрения, обрабатывают от вредителей. Но урожай все равно может разочаровать, если пренебречь одной простой процедурой — окучиванием. Именно этот агротехнический прием способен существенно увеличить количество и качество клубня.
Новини.LIVE рассказывает, когда, как окучивать картофель и какие секреты помогут получить щедрый урожай крупных клубней.
Почему окучивание картофеля так важно
Окучивание — это процедура, когда рыхлую землю подсыпают к основанию куста. Таким образом образуется небольшой земляной гребень. Пользу окучивания трудно переоценить. Если сделать это правильно и своевременно урожай можно увеличить минимум на 25-30%.
Главная польза окучивания:
- Способствует образованию большего количества клубней
После окучивания растение формирует дополнительные подземные побеги, на которых впоследствии завязываются новые картофелины.
- Защищает от капризов погоды
Слой земли вокруг куста помогает защитить нежные ростки от перепадов температуры. Приподнятые растения лучше выдерживают сильный ветер и не ложатся на землю.
- Улучшает доступ воздуха и влаги
Во время работы почва разрыхляется, становится более легкой. Кислород и вода легче проникают к корням, что положительно влияет на развитие растения и размер будущих клубней.
- Помогает бороться с сорняками
Вместе с окучиванием обычно удаляют сорняки, которые забирают у картофеля питательные вещества и влагу. Благодаря этому кусты получают больше ресурсов для роста.
- Не позволяет клубням зеленеть
Когда картофель растет близко к поверхности, солнечный свет может вызвать позеленение клубней. Такие плоды накапливают вредные вещества и становятся непригодными для потребления. Окучивание помогает избежать этой проблемы.
Когда нужно окучивать картофель
Лучшее время для первого окучивания наступает тогда, когда всходы достигают примерно 10-15 см высотой. Если существует риск ночных заморозков, кусты можно почти полностью присыпать землей.
Второе окучивание обычно проводят через две-три недели после первого. В этот период картофель активно наращивает зеленую массу и формирует будущий урожай.
Если лето выдалось дождливым, как в некоторых регионах Украины в этом году, и почва быстро уплотняется, некоторые огородники выполняют и третье окучивание, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корни.
Как правильно окучивать картофель
Чтобы получить максимальный эффект от процедуры, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- Проводите работу после дождя или полива, когда земля немного влажная и легко поддается обработке.
- Подсыпайте почву к кусту с обеих сторон рядка, формируя ровный гребень высотой примерно 15-20 см.
- Не работайте в сильную жару. Лучше всего окучивать картофель утром или вечером, когда солнце менее активное.
- Следите, чтобы не засыпать верхушки взрослых растений, ведь это может замедлить их развитие.
Окучивание картофеля: какие ошибки могут испортить урожай
Одной из самых распространенных ошибок является запоздалое окучивание. Если кусты уже сильно разрослись и начали цвести, процедура будет менее эффективной. Еще одна ошибка — слишком низкие гребни. Они не обеспечивают должной защиты клубней и не стимулируют образование дополнительных подземных побегов. Также не стоит проводить работы на сухой и твердой почве, ведь можно повредить корневую систему.
Также делимся другими полезными советами по огородничеству
Из-за каких распространенных ошибок картофель вырастает мелким на огороде.
Какие растения нельзя сажать рядом с картофелем, чтобы на кусты клубней не напали вредители.
Чем обрызгивать картофель, чтобы прогнать колорадского жука с грядок.