Когда и как окучивать картофель, чтобы увеличить урожай на 30%: секреты профессионалов

Фермер на огороде окучивает картофель. Коллаж: Новини.LIVE

Картофель — одна из главных культур на огороде украинцев. Огородники тщательно выбирают сорт, место посадки, удобрения, обрабатывают от вредителей. Но урожай все равно может разочаровать, если пренебречь одной простой процедурой — окучиванием. Именно этот агротехнический прием способен существенно увеличить количество и качество клубня.

Новини.LIVE рассказывает, когда, как окучивать картофель и какие секреты помогут получить щедрый урожай крупных клубней.

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Почему окучивание картофеля так важно

Окучивание — это процедура, когда рыхлую землю подсыпают к основанию куста. Таким образом образуется небольшой земляной гребень. Пользу окучивания трудно переоценить. Если сделать это правильно и своевременно урожай можно увеличить минимум на 25-30%.

Главная польза окучивания:

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Способствует образованию большего количества клубней

После окучивания растение формирует дополнительные подземные побеги, на которых впоследствии завязываются новые картофелины.

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Защищает от капризов погоды

Слой земли вокруг куста помогает защитить нежные ростки от перепадов температуры. Приподнятые растения лучше выдерживают сильный ветер и не ложатся на землю.

Улучшает доступ воздуха и влаги

Во время работы почва разрыхляется, становится более легкой. Кислород и вода легче проникают к корням, что положительно влияет на развитие растения и размер будущих клубней.

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Помогает бороться с сорняками

Вместе с окучиванием обычно удаляют сорняки, которые забирают у картофеля питательные вещества и влагу. Благодаря этому кусты получают больше ресурсов для роста.

Не позволяет клубням зеленеть

Когда картофель растет близко к поверхности, солнечный свет может вызвать позеленение клубней. Такие плоды накапливают вредные вещества и становятся непригодными для потребления. Окучивание помогает избежать этой проблемы.

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Когда нужно окучивать картофель

Лучшее время для первого окучивания наступает тогда, когда всходы достигают примерно 10-15 см высотой. Если существует риск ночных заморозков, кусты можно почти полностью присыпать землей.

Второе окучивание обычно проводят через две-три недели после первого. В этот период картофель активно наращивает зеленую массу и формирует будущий урожай.

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Если лето выдалось дождливым, как в некоторых регионах Украины в этом году, и почва быстро уплотняется, некоторые огородники выполняют и третье окучивание, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить корни.

Как правильно окучивать картофель

Чтобы получить максимальный эффект от процедуры, стоит придерживаться нескольких простых правил:

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Проводите работу после дождя или полива, когда земля немного влажная и легко поддается обработке. Подсыпайте почву к кусту с обеих сторон рядка, формируя ровный гребень высотой примерно 15-20 см. Не работайте в сильную жару. Лучше всего окучивать картофель утром или вечером, когда солнце менее активное. Следите, чтобы не засыпать верхушки взрослых растений, ведь это может замедлить их развитие.

Окучивание картофеля: какие ошибки могут испортить урожай

Одной из самых распространенных ошибок является запоздалое окучивание. Если кусты уже сильно разрослись и начали цвести, процедура будет менее эффективной. Еще одна ошибка — слишком низкие гребни. Они не обеспечивают должной защиты клубней и не стимулируют образование дополнительных подземных побегов. Также не стоит проводить работы на сухой и твердой почве, ведь можно повредить корневую систему.

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