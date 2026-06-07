Коли і як підгортати картоплю, щоб збільшити врожай на 30%: секрети професіоналів

Фермер на городі підгортає картоплю. Колаж: Новини.LIVE

Картопля — одна з головних культур на городі українців. Городники ретельно обирають сорт, місце посадки, добрива, обробляють від шкідників. Але врожай всеодно може розчарувати, якщо знехтувати одною простою процедурою — підгортанням. Саме цей агротехнічний прийом здатен суттєво збільшити кількість і якість бульби.

Новини.LIVE розповідає, коли, як підгортати картоплю та які секрети допоможуть отримати щедрий урожай великих бульб.

Чому підгортання картоплі таке важливе

Підгортання — це процедура, коли пухку землю підсипають до основи куща. Таким чином утворюється невеликий земляний гребінь. Користь підгортання важко переоцінити. Якщо зробити це правильно та своєчасно врожай можна збільшити щонайменше на 25-30%.

Головна користь підгортання:

Сприяє утворенню більшої кількості бульб

Після підгортання рослина формує додаткові підземні пагони, на яких згодом зав'язуються нові картоплини.

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Захищає від примх погоди

Шар землі навколо куща допомагає захистити ніжні паростки від перепадів температури. Підгорнуті рослини краще витримують сильний вітер і не лягають на землю.

Покращує доступ повітря та вологи

Під час роботи ґрунт розпушується, стає більш легким. Кисень і вода легше проникають до коріння, що позитивно впливає на розвиток рослини та розмір майбутніх бульб.

Допомагає боротися з бур'янами

Разом із підгортанням зазвичай видаляють бур'яни, які забирають у картоплі поживні речовини та вологу. Завдяки цьому кущі отримують більше ресурсів для росту.

Не дозволяє бульбам зеленіти

Коли картопля росте близько до поверхні, сонячне світло може спричинити позеленіння бульб. Такі плоди накопичують шкідливі речовини та стають непридатними для споживання. Підгортання допомагає уникнути цієї проблеми.

Коли потрібно підгортати картоплю

Найкращий час для першого підгортання настає тоді, коли сходи досягають приблизно 10-15 см заввишки. Якщо існує ризик нічних заморозків, кущі можна майже повністю присипати землею.

Друге підгортання зазвичай проводять через два-три тижні після першого. У цей період картопля активно нарощує зелену масу та формує майбутній урожай.

Якщо літо видалося дощовим, як у деяких регіонах України цього року, і ґрунт швидко ущільнюється, деякі городники виконують і третє підгортання, але робити це потрібно обережно, щоб не пошкодити коріння.

Як правильно підгортати картоплю

Щоб отримати максимальний ефект від процедури, варто дотримуватися кількох простих правил:

Проводьте роботу після дощу або поливу, коли земля трохи волога та легко піддається обробці. Підсипайте ґрунт до куща з обох боків рядка, формуючи рівний гребінь висотою приблизно 15-20 см. Не працюйте в сильну спеку. Найкраще підгортати картоплю вранці або ввечері, коли сонце менш активне. Слідкуйте, щоб не засипати верхівки дорослих рослин, адже це може сповільнити їхній розвиток.

Підгортання картоплі: які помилки можуть зіпсувати врожай

Однією з найпоширеніших помилок є запізніле підгортання. Якщо кущі вже сильно розрослися та почали цвісти, процедура буде менш ефективною. Ще одна помилка — занадто низькі гребені. Вони не забезпечують належного захисту бульб і не стимулюють утворення додаткових підземних пагонів. Також не варто проводити роботи на сухому та твердому ґрунті, адже можна пошкодити кореневу систему.

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