Головна Дім та город Шкідники з'їдять бульбу першими: що не можна садити біля картоплі

Шкідники з'їдять бульбу першими: що не можна садити біля картоплі

Дата публікації: 21 травня 2026 23:15
Що не можна садити біля картоплі: рослини, які заразять шкідниками і хворобами
Шкідники на картоплі через неправильне вирощування. Колаж: Новини.LIVE

Неможливо уявити український город без грядок з картоплею. Проте далеко не кожен городник може похизуватися щедрим врожаєм. Причина часто не в догляді, а в неправильному сусідстві рослин. Деякі культури стають для бульб джерелом хвороб та шкідників.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна садити біля картоплі, щоб не втратити врожай.

Які рослини не можна садити поруч із картоплею

Помідори

Томати і картопля — найгірші сусіди на грядці. А все через спільну хворобу фітофтороз, яка легко переходить з листя на бульби. Найгірше, що зараження ґрунту зберігається на наступний сезон.

Перець і баклажани

Читайте також:

Ці культури також належать до пасльонових, тому несуть ті самі ризики. Таке сусідство часто призводить до ослаблення всіх рослин одразу.

Основні проблеми:

  • спільний шкідник — колорадський жук;
  • висока ймовірність грибкових інфекцій;
  • конкуренція за поживні речовини.

Соняшник

Соняшник створює затінення, виснажує ґрунт швидше за інші культури та забирає вологу. Через це картопля росте дрібною.

Баштанні культури та огірки

Кабачки, гарбузи та огірки мають дуже розвинену кореневу систему і швидко займають простір на грядці. Вони буквально витісняють картоплю.

Основні ризики:

  • сильна конкуренція за воду;
  • швидке виснаження ґрунту;
  • нерівномірний розвиток рослин.

Плодові дерева

Не всі враховують, що навіть дерева можуть впливати на врожай картоплі. Їхня тінь і коріння створюють несприятливі умови. Особливо небажано садити картоплю біля яблунь і вишень.

Чому це проблема:

  • затінення знижує фотосинтез;
  • коріння конкурує за вологу;
  • погіршується структура ґрунту.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
