Що додати в лунки під час посадки картоплі для великого врожаю: вісім найкращих добрив

Травень — найсприятливіший час для посадки картоплі. Оскільки цьогоріч погода досить мінлива, садити можна навіть в кінці травня – на початку червня. Але для щедрого врожаю важливо правильно підготувати лунки. Є кілька простих підживлень, які здатні захистити рослини від шкідників, хвороб і зміцнити кореневу систему.

Вісім найкращих добрив для картоплі

1. Деревна зола

Це підживлення особливо ефективне, якщо у вас глинистий ґрунт або підвищена кислотність. Зола розпушує землю, насичує її калієм і створює несприятливі умови для деяких хвороб. У кожну лунку достатньо додати 5-6 столових ложок золи. Для ще кращого ефекту її можна змішати зі жменею річкового піску.

2. Нітроамофоска

Добриво містить азот, фосфор і калій — усе, що потрібно рослині на старті росту. Достатньо однієї чайної ложки на лунку. Важливо ретельно перемішати гранули із землею, щоб вони не торкалися бульб.

3. Перегній або компост

Для піщаного та виснаженого ґрунту це ідеальний варіант. Органіка покращує структуру землі та забезпечує картоплю поживними речовинами на тривалий час. У кожну лунку додають приблизно 250-300 г перегною або добре перепрілого компосту.

Важливо: свіжий гній використовувати не можна. Він може пошкодити посадковий матеріал і спровокувати розвиток хвороб.

4. Суперфосфат

Це добриво найкраще підходить для виснаженої землі. Оптимальна суміш для однієї лунки:

15-20 г аміачної селітри;

5-10 г сульфату калію;

5-10 г суперфосфату.

Усе потрібно добре змішати із землею перед посадкою.

5. Фітоспорин

Це чудовий варіант для знезараження ґрунту та профілактики грибкових хвороб картоплі. Розчиніть 5 г препарату у відрі води й вливайте приблизно 250 мл у кожну лунку. Після цього можна додати трохи деревної золи та висаджувати бульби. Такий спосіб особливо корисний, якщо ви не впевнені в якості ґрунту або ділянка нова.

6. Пташиний послід

Натуральне добриво, яке чудово стимулює ріст картоплі, але потребує обережності. Його потрібно розводити водою у співвідношенні 1:20. Отриманим розчином поливають лунки безпосередньо перед посадкою. У чистому вигляді використовувати не можна, оскільки пташиний послід може спалити коріння.

7. Яєчна шкаралупа

Простий засіб покращує склад ґрунту, а також допомагає захистити картоплю від дротяника та інших підземних шкідників. Шкаралупу потрібно висушити, добре подрібнити й додавати по жмені в кожну лунку. Її також можна змішати із золою для посилення ефекту.

8. Доломітове борошно

У кислому ґрунті картопля росте слабше і частіше хворіє. Доломітове борошно часто використовують для нормалізації кислотності. У кожну лунку додають 50-100 г засобу та ретельно перемішують із землею. Рослина краще засвоюватиме поживні речовини й формуватиме великі бульби.

