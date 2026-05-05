Як садити картоплю під солому: народний метод, щоб врожай був вдвічі більший

Посадка картоплі під солому. Колаж: Новини.LIVE

Травень в Україні — найвдаліший час для посадки картоплі. Ця справа давно асоціюється з важкою працею, сапкою і нескінченним підгортанням. Але є простіший спосіб, який активно набирає популярності серед городників — вирощування картоплі під соломою. Цей народний метод дозволяє не лише зменшити фізичне навантаження, а й отримати щедрий урожай без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповідає, як садити картоплю під солому, щоб отримати чисті грядки та смачну велику картоплю.

Посадка картоплі під солому: у чому суть методу

Суть методу у тому, що замість традиційного загортання бульб у ґрунт її вкривають товстим шаром соломи, яка працює як мульча. Тобто, у процесі росту бульби формуються не в глибині ґрунту, а під мульчею.

Це значно спрощує догляд. Одна з головних переваг методу — вам не доведеться підгортати картоплю. Також значно зменшується кількість бур'янів, адже солома блокує доступ світла до їх насіння. Це означає менше прополювання і більше вільного часу.

Як правильно садити картоплю під солому

Щоб метод дійсно дав хороший результат, важливо дотримуватися базових правил посадки:

Читайте також:

1. Підготуйте ділянку

Глибоко перекопувати землю не потрібно — достатньо легкого розпушування. Це зберігає структуру ґрунту та корисну мікрофлору.

2. "Садіть" картоплю

Викладіть насіннєву картоплю прямо на поверхню землі, залишаючи між бульбами невелику відстань.

3. Розкладіть солому

Накрийте картоплю шаром соломи приблизно 20-30 см. Така товщина забезпечує оптимальний захист і мікроклімат.

Чому врожай може бути більшим

Секрет ефективності цього способу — у стабільних умовах, які створює солома:

підтримує достатній рівень вологості;

не допускає різких перепадів температури;

допомагає уникнути пересихання ґрунту;

дозволяє кореневій системі краще розвиватися.

У таких умовах картопля формує більше рівних і здорових бульб, що напряму впливає на врожайність.

Як доглядати за картоплею під соломою

Догляд за такою грядкою максимально простий, але кілька нюансів все ж варто врахувати. У посушливу погоду важливо контролювати вологість. Якщо солома пересихає, її можна злегка зволожити. Але надмірний полив небажаний — це може погіршити стан бульб. Іноді шар мульчі потрібно підсипати, якщо він ущільнився або зменшився. Це допоможе зберегти ефективність методу протягом усього сезону.

Один із найприємніших моментів — збір картоплі. Вам не доведеться копати землю або використовувати лопату. Достатньо просто розсунути солому, і бульби вже будуть на поверхні. Вони зазвичай чисті, рівні та без зайвого налиплого ґрунту, що значно спрощує подальше зберігання.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

На якій відстані потрібно садити картоплю, щоб зібрати великий врожай.

Чим полити лунки під час посадки картоплі, щоб захистити бульбу від дротяника.

Які сорти картоплі найгірші та дають бідний врожай.