Восемь лучших удобрений для картофеля: что стоит положить в лунки

Восемь лучших удобрений для картофеля: что стоит положить в лунки

Дата публикации 17 мая 2026 13:40
Что добавить в лунки при посадке картофеля для большого урожая: восемь лучших удобрений
Посадка картофеля весной для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Май — самое благоприятное время для посадки картофеля. Поскольку в этом году погода достаточно переменчива, сажать можно даже в конце мая – начале июня. Но для щедрого урожая важно правильно подготовить лунки. Есть несколько простых подкормок, которые способны защитить растения от вредителей, болезней и укрепить корневую систему.

Новини.LIVE рассказывает, что положить в лунки при посадке картофеля, чтобы кусты были крепкими, а клубни крупными и здоровыми.

Восемь лучших удобрений для картофеля

1. Древесная зола

Эта подкормка особенно эффективна, если у вас глинистая почва или повышенная кислотность. Зола разрыхляет землю, насыщает ее калием и создает неблагоприятные условия для некоторых болезней. В каждую лунку достаточно добавить 5-6 столовых ложек золы. Для еще лучшего эффекта ее можно смешать с горстью речного песка.

2. Нитроаммофоска

Удобрение содержит азот, фосфор и калий — все, что нужно растению на старте роста. Достаточно одной чайной ложки на лунку. Важно тщательно перемешать гранулы с землей, чтобы они не касались клубней.

3. Перегной или компост

Для песчаного и истощенного грунта это идеальный вариант. Органика улучшает структуру земли и обеспечивает картофель питательными веществами на длительное время. В каждую лунку добавляют примерно 250-300 г перегноя или хорошо перепревшего компоста.

Важно: свежий навоз использовать нельзя. Он может повредить посадочный материал и спровоцировать развитие болезней.

4. Суперфосфат

Это удобрение лучше всего подходит для истощенной земли. Оптимальная смесь для одной лунки:

  • 15-20 г аммиачной селитры;
  • 5-10 г сульфата калия;
  • 5-10 г суперфосфата.

Все нужно хорошо смешать с землей перед посадкой.

5. Фитоспорин

Это отличный вариант для обеззараживания почвы и профилактики грибковых болезней картофеля. Растворите 5 г препарата в ведре воды и вливайте примерно 250 мл в каждую лунку. После этого можно добавить немного древесной золы и высаживать клубни. Такой способ особенно полезен, если вы не уверены в качестве почвы или участок новый.

6. Птичий помет

Натуральное удобрение, которое прекрасно стимулирует рост картофеля, но требует осторожности. Его нужно разводить водой в соотношении 1:20. Полученным раствором поливают лунки непосредственно перед посадкой. В чистом виде использовать нельзя, поскольку птичий помет может сжечь корни.

7. Яичная скорлупа

Простое средство улучшает состав почвы, а также помогает защитить картофель от проволочника и других подземных вредителей. Скорлупу нужно высушить, хорошо измельчить и добавлять по горсти в каждую лунку. Ее также можно смешать с золой для усиления эффекта.

8. Доломитовая мука

В кислой почве картофель растет слабее и чаще болеет. Доломитовую муку часто используют для нормализации кислотности. В каждую лунку добавляют 50-100 г средства и тщательно перемешивают с землей. Растение будет лучше усваивать питательные вещества и формировать крупные клубни.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
