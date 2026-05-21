Что нельзя сажать возле картошки: растения, которые заразят вредителями и болезнями

Вредители съедят клубень первыми: что нельзя садить возле картошки
Невозможно представить украинский огород без грядок с картофелем. Однако далеко не каждый огородник может похвастаться щедрым урожаем. Причина часто не в уходе, а в неправильном соседстве растений. Некоторые культуры становятся для клубней источником болезней и вредителей.
Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя сажать возле картофеля, чтобы не потерять урожай.
Какие растения нельзя сажать рядом с картофелем
Помидоры
Томаты и картофель — худшие соседи на грядке. А все из-за общей болезни фитофтороз, которая легко переходит с листьев на клубни. Хуже всего, что заражение почвы сохраняется на следующий сезон.
Перец и баклажаны
Эти культуры также относятся к пасленовым, поэтому несут те же риски. Такое соседство часто приводит к ослаблению всех растений сразу.
Основные проблемы:
- общий вредитель — колорадский жук;
- высокая вероятность грибковых инфекций;
- конкуренция за питательные вещества.
Подсолнечник
Подсолнечник создает затенение, истощает почву быстрее других культур и забирает влагу. Из-за этого картофель растет мелким.
Бахчевые культуры и огурцы
Кабачки, тыквы и огурцы имеют очень развитую корневую систему и быстро занимают пространство на грядке. Они буквально вытесняют картофель.
Основные риски:
- сильная конкуренция за воду;
- быстрое истощение почвы;
- неравномерное развитие растений.
Плодовые деревья
Не все учитывают, что даже деревья могут влиять на урожай картофеля. Их тень и корни создают неблагоприятные условия. Особенно нежелательно сажать картофель возле яблонь и вишен.
Почему это проблема:
- затенение снижает фотосинтез;
- корни конкурируют за влагу;
- ухудшается структура почвы.
