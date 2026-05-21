Дом и огород Вредители съедят клубень первыми: что нельзя садить возле картошки

Дата публикации 21 мая 2026 23:15
Что нельзя сажать возле картошки: растения, которые заразят вредителями и болезнями
Вредители на картофеле из-за неправильного выращивания. Коллаж: Новини.LIVE

Невозможно представить украинский огород без грядок с картофелем. Однако далеко не каждый огородник может похвастаться щедрым урожаем. Причина часто не в уходе, а в неправильном соседстве растений. Некоторые культуры становятся для клубней источником болезней и вредителей.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя сажать возле картофеля, чтобы не потерять урожай.

Какие растения нельзя сажать рядом с картофелем

Помидоры

Томаты и картофель — худшие соседи на грядке. А все из-за общей болезни фитофтороз, которая легко переходит с листьев на клубни. Хуже всего, что заражение почвы сохраняется на следующий сезон.

Перец и баклажаны

Эти культуры также относятся к пасленовым, поэтому несут те же риски. Такое соседство часто приводит к ослаблению всех растений сразу.

Основные проблемы:

  • общий вредитель — колорадский жук;
  • высокая вероятность грибковых инфекций;
  • конкуренция за питательные вещества.

Подсолнечник

Подсолнечник создает затенение, истощает почву быстрее других культур и забирает влагу. Из-за этого картофель растет мелким.

Бахчевые культуры и огурцы

Кабачки, тыквы и огурцы имеют очень развитую корневую систему и быстро занимают пространство на грядке. Они буквально вытесняют картофель.

Основные риски:

  • сильная конкуренция за воду;
  • быстрое истощение почвы;
  • неравномерное развитие растений.

Плодовые деревья

Не все учитывают, что даже деревья могут влиять на урожай картофеля. Их тень и корни создают неблагоприятные условия. Особенно нежелательно сажать картофель возле яблонь и вишен.

Почему это проблема:

  • затенение снижает фотосинтез;
  • корни конкурируют за влагу;
  • ухудшается структура почвы.

Леонид Волков - Редактор
