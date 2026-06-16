Коли скошувати бадилля картоплі та навіщо це потрібно: поради для великого врожаю

Городник скошує бадилля картоплі. Колаж: Новини.LIVE

Неможливо уявити городи українців без цієї культури. Картоплю вирощують всі. Але далеко не всі збирають дійсно щедрий врожай. Головний секрет врожайності бульби криється у дрібних, на перший погляд, агротехнічних хитрощах. Однією з таких є скошування бадилля.

Новини.LIVE розповідає, навіщо скошувати картопляне бадилля, коли та як це робити.

Навіщо скошувати бадилля картоплі

Є кілька переваг цієї процедури:

Після скошування бадилля рослина спрямовує усі ресурси на формування та дозрівання бульб, а не на розвиток зеленої маси. В результаті скошування картопля отримує щільнішу шкірку, краще переносить зберігання та менше пошкоджується під час викопування. Якщо прибрати надземну частину завчасно, ризик зараження бульб фітофторозом значно зменшується. Після зрізання стебел копати картоплю набагато простіше та зручніше.

Коли потрібно скошувати бадилля картоплі

Точний термін залежить від сорту та стану рослин, але існують перевірені орієнтири. Найчастіше бадилля зрізають приблизно через місяць після завершення цвітіння. До моменту збирання врожаю бульби вже встигають набрати вагу та сформувати міцну шкірку. Ще одна ознака готовності — пожовтіння більшої частини листя. Якщо близько 70% бадилля втратило насичений зелений колір, можна планувати скошування.

Для пізніх сортів важливим орієнтиром стає погода. У такому випадку бадилля рекомендують зрізати приблизно за два-три тижні до очікуваних перших заморозків.

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Після скошування не потрібно одразу братися за лопату. Картоплі необхідно дати час на завершення процесу дозрівання. Оптимально почекати від 7 до 10 днів, а вже потім розпочинати збір врожаю.

Як правильно обрізати бадилля картоплі

Важливо не зрізати стебла занадто низько. Зазвичай над поверхнею ґрунту залишають приблизно 10-15 см стебел. Такої висоти достатньо, щоб рослина завершила природні процеси дозрівання.

Для роботи використовують гострий секатор, серп або косу. Інструмент повинен бути чистим, щоб не переносити можливі збудники хвороб між рослинами.

Що робити зі скошеним бадиллям

Усю зелень бажано зібрати з ділянки. Якщо на рослині були ознаки хвороб, особливо грибкових, відходи потрібно утилізувати. Якщо бадилля картоплі було здоровим, його можна закладати у компостну купу.

Не варто закладати в компост бадилля, якщо:

на листках є темні або бурі плями;

стебла чорніють або підгнивають;

рослини були уражені фітофторозом;

картопля хворіла протягом сезону.

Важливо: категорично не можна додавати бадилля у корм тваринам. Воно містить речовини, які можуть спричинити отруєння.

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