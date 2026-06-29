Чим підживити огірки у липні 2026: найкраще добриво для щедрого плодоношення

Підживлення огірків для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

У липні огірочки на грядках починають активно формувати зав'язь. У цей час вони споживають багато поживних речовин з ґрунту. Тому якісна підгодівля їм конче необхідна. Є добрива, якими варто підживити огірки саме у цей спекотний літній місяць. Тоді плоди будуть рости соковитими, хрусткими та без гіркоти.

Новини.LIVE розповідає, чим варто підживити огірки у липні 2026, щоб кущі залишалися сильними та радували рясним урожаєм до самої осені.

Найкраща схема підживлення огірків у липні 2026

Підживлення слід проводити у кілька етапів. Такий підхід дозволяє забезпечити рослини всіма необхідними поживними речовинами.

Перший етап

Підтримайте огірки азотом. Для цього приготуйте розчин карбаміду: на 10 л води додайте 20 г добрива. Поливайте лише по добре зволоженому ґрунту, щоб не пошкодити кореневу систему.

Другий етап

Приблизно через 4-5 днів можна переходити до наступного підживлення:

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10 л води;

200 г деревної золи;

200 мл 9% оцту.

Суміш залиште настоюватися на добу, після чого використовуйте для поливу під корінь. Таке добриво допомагає рослинам краще засвоювати корисні елементи та підтримує активне формування нових зав'язей.

Третій етап

Ще через сім-десять днів огірки бажано підживити калійною селітрою. Для приготування розчину достатньо 25 г добрива на 10 л води. Калій сприяє наливу плодів, покращує їхній смак, робить м'якоть більш щільною та допомагає рослинам довше плодоносити навіть у спекотну погоду.

Корисні поради для щедрого врожаю огірків

Щоб підживлення принесло максимальну користь, варто дотримуватися кількох простих правил:

проводьте полив або внесення добрив уранці чи ввечері;

не перевищуйте рекомендовані пропорції;

регулярно збирайте достиглі огірки, щоб стимулювати появу нових зав'язей;

підтримуйте ґрунт помірно вологим і за можливості мульчуйте грядки.

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