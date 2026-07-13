Огірки у липні пожовтіли на грядках: у чому причина та як врятувати врожай

Пожовтіле листя на кущах огірків. Колаж: Новини.LIVE

Багато українських городників висаджують на грядках огірки. Це одна з найпростіших у вирощуванні овочевих культур. Однак проблеми виникають тоді, коли листя раптово починають жовтіти. Проблема не завжди у спеці. Є кілька причин, через які кущі огірків страждають та можуть дати поганий врожай.

Новини.LIVE з посиланням на "Аптека садівника" розповідає, чому жовтіє листя огірків у липні та які дії допоможуть зберегти здоров'я рослини.

Коли жовте листя — норма

Якщо ви помітили, що на кущах огірків почало жовтіти лише нижнє старе листя, хвилюватися не варто. Адже це природний процес старіння рослини. Таке листя вже відпрацювало своє, тому його можна акуратно видалити, щоб покращити провітрювання куща та зменшити ризик розвитку грибкових захворювань.

Коли у пожовтінні огірків винна спека

Найкраще ця культура росте за температури від +23 до +32°C. Коли стовпчики термометрів тривалий час показують більше, рослина відчуває серйозний стрес. У результаті листя може втрачати насичений зелений колір, жовтіти, ставати млявим і обвисати. І замість формування плодів витрачає усі сили на виживання. Щоб допомогти огіркам легше перенести спекотний період, городники часто використовують антистресові препарати на основі амінокислот.

Коли листя сигналізує про появу шкідників

У спекотну та суху погоду різко активізується павутинний кліщ — один із найнебезпечніших шкідників огірків. Дрібні кліщі висмоктують сік із листкової пластини.

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Симптоми зараження павутинним кліщем наступні:

на початку на листках з'являються дрібні світлі або жовтуваті крапки;

далі листя світлішає, поступово жовтіє;

на останньому етапі листки жовтіють, підсихають і починають скручуватися;

на нижньому боці листків можна помітити тонку павутинку;

рослина сповільнює ріст, утворює менше нових пагонів і зав'язей.

Коли причиною пожовтіння є неправильний полив

Під час тривалої відсутності дощів огірки дуже швидко реагують на дефіцит вологи. Якщо ґрунт пересихає, коріння не може забезпечити рослину достатньою кількістю води та поживних речовин, і це одразу позначається на листі.

Втім, поливати огірки теж потрібно правильно. Холодна вода викликає додатковий стрес, особливо після спекотного дня. Найкраще використовувати відстояну воду температурою від +23 до +25°C. Полив проводять під корінь у ранкові або вечірні години.

Що може сигналізувати про небезпечну хворобу

Якщо на листках з'являються не суцільні жовті ділянки, а невеликі кутасті плями, це може свідчити про розвиток пероноспорозу, який ще називають несправжньою борошнистою росою. Найчастіше захворювання починає активно поширюватися після затяжних дощів, коли підвищується вологість повітря. Без своєчасного захисту хвороба швидко вражає листя, а рослина слабшає й перестає нормально плодоносити.

Як не допустити пожовтіння огірків у липні

Щоб огірки залишалися здоровими навіть у найспекотніший період літа, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

регулярно перевіряйте листя, особливо його нижній бік;

поливайте рослини теплою відстояною водою;

не допускайте тривалого пересихання ґрунту;

проводьте обробки від стресу лише у прохолодний час доби;

після дощів уважно оглядайте кущі на наявність ознак грибкових хвороб.

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