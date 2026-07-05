Як захистити огірки від спеки: прості правила догляду, секрети поливу і підживлення

Догляд за огірками влітку. Колаж: Новини.LIVE

Липнева спека стає великим викликом для українських городників. Особливо гостро на високу температуру реагують огірки. Щоб не втратити врожай, варто дотримуватися простих правил поливу, підживлення, захисту від шкідників та хвороб.

Новини.LIVE ділиться секретами, які допоможуть огіркам пережити спеку та подарувати щедрий врожай.

Як правильно поливати огірки у сильну спеку

Огірки належать до тих культур, які краще поливати частіше, але невеликими порціями. Так можна підтримати достатню вологість. У сильну спеку (вище +30°C) варто поливати щодня або через день. У менш спекотні дні достатньо через кожні 3-4 дні. Якщо є можливість, варто облаштувати крапельний полив. Він забезпечує поступове зволоження ґрунту й допомагає значно легше пережити тривалу спеку.

Для поливу використовуйте лише теплу воду температурою не нижче +20°C. Найкращий час — ранок або вечір після 18:00.

Як підтримати огірки під час спеки

Коли температура вище +30°C огірки переживають сильний стрес. Щоб допомогти рослинам пережити цей складний період, використовуйте:

Читайте також:

1. Затінення

Використовуйте спеціальну сітку для затінення. Оптимальним варіантом для огірків вважається затінення приблизно на 40-45%. Така сітка може знизити температуру на грядці на кілька градусів.

2. Мульча

Шар мульчі із соломи, підсушеної скошеної трави або кропиви допомагає довше утримувати вологу, зменшує перегрів ґрунту та скорочує кількість поливів.

3. Антистресові препарати або засоби на основі бурштинової кислоти

Такі засоби підтримують імунітет рослини, зміцнюють її, допомагають формувати зав'язі.

Чим підживити огірки у липні 2026

Під час сильної спеки коріння працює менш активно, тому частину поживних речовин краще "доносити" оприскуючи листя. У цей час рослина особливо потребує калію.

Для підживлення можна використовувати:

деревний попіл на слабокислих ґрунтах;

монофосфат калію;

сульфат калію.

Через кілька днів після калійного підживлення варто забезпечити рослини кальцієм і бором. Ці елементи допомагають зменшити осипання зав'язей та підтримують розвиток плодів у спекотний період.

Як захистити огірки від павутинного кліща та трипсів

Спекотна й суха погода створює ідеальні умови для масового розмноження павутинного кліща та трипсів. Тому профілактику краще проводити ще до появи помітних ознак ураження.

Для захисту часто використовують сучасні біологічні препарати, які мають короткий період очікування до збору врожаю. Водночас варто пам'ятати, що вони не діють на яйця шкідників. Тому приблизно через п'ять днів після першої обробки рекомендують провести повторне обприскування, щоб перервати цикл розвитку нових поколінь.

Ділимося іншими цікавими статтями з догляду за городніми культурами

Яким натуральним засобом варто підживити огірки у липні для зміцнення рослин.

Як правильно поливати кавуни та дині у спеку, щоб росли великими та солодкими.

Що можна посадити в липні повторно, щоб збирати смачний врожай вже восени.