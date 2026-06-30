Як врятувати город від виснажливої спеки: п'ять простих правил

Захист рослин на городі від спеки. Колаж: Новини.LIVE

В Україну прийшла справжня літня спека, подекуди аномальна. Це справжній виклик для садівників та городників. Адже навіть кілька днів палючого сонця можуть звести нанівець місяці роботи. Проте є прості правила, які допоможуть овочам пережити екстремальні температури.

Новини.LIVE розповідає, що обов'язково слід зробити на городі у спеку.

П'ять правил для захисту городу від спеки

1. Полив

Під час сильної спеки рослини особливо потребують вологи, але не можна лити воду безконтрольно. Необхідно дотримуватися базових норм:

поливати рано-вранці або після заходу сонця;

рясно поливати на достатню для рослини глибину;

рівномірно зволожувати землю.

2. Підживлення

Городина потребує поживного ґрунту. Особливо під час активного росту та плодоношення. Варто вносити комплексні або органічні добрива відповідно до потреб рослини. Так культури легше переносять високі температури, швидше відновлюються після стресу та формують більше плодів.

3. Мульчування

Мульчування — це найкраще, що ви можете зробити для рослин у спеку. Шар 5-10 см скошеної трави, соломи, сіна або іншої органічної мульчі допомагає:

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утримувати вологу в ґрунті;

зменшувати перегрівання землі;

сповільнювати ріст бур'янів;

захищати від деяких шкідників.

4. Затінення

Не всі овочі однаково добре витримують прямі сонячні промені. Особливо чутливими до сонячних опіків є:

перець;

молоді саджанці;

салати;

деякі зеленні культури.

Для тимчасового затінення, щоб знизити температуру навколо рослин і запобігти опікам листя та плодів, можна використати:

агроволокно;

затінювальну сітку;

світлі старі простирадла.

5. Профілактика хвороб

Нерідко після спекотних днів настають прохолодні ночі або ж йдуть дощі. Для рослин такі перепади є стресом. В результаті вони стають вразливіші до хвороб, особливо грибкових. Щоб не втратити врожай:

регулярно оглядайте рослини;

забезпечуйте гарну циркуляцію повітря між ними;

вчасно проводьте профілактичні обробки.

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