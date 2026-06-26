Як захистити руколу від шкідників: прості та дієві методи без хімії

Захист руколи від шкідників. Колаж: Новини.LIVE

Все частіше українці висівають на грядках руколу. Ця соковита та ароматна зелень має легку горіхову нотку й чудово доповнює багато літніх страв. Проте на молоді листочки не рідко нападають шкідники. А якщо боротися з ними хімією, зелень втрачає свою користь. Тому є прості й безпечні способи захисту рослини, які допоможуть зберегти здоровий та смачний врожай.

Новини.LIVE ділиться секретами, чим обробити руколу від шкідників і які хитрощі допоможуть отримати щедрий урожай.

Які шкідники найчастіше нападають на руколу

Найбільшу небезпеку для ніжного листя становлять хрестоцвіті блішки. Ці дрібні комахи здатні буквально за кілька днів перетворити молоді сходи на решето. Найактивнішими вони стають у спекотну та суху погоду. Також руколу можуть пошкоджувати слимаки, гусінь та попелиця. Щоб цього не сталося, важливо регулярно оглядати посадки та реагувати на проблему одразу.

Чим обробити руколу проти хрестоцвітої блішки

Ефективним народним засобом вважається настій кульбаби. Для його приготування знадобиться приблизно 500 г листя та коренів рослини.

Що робити:

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Подрібніть сировину. Залийте відром води. Залиште настоюватися на 2-3 години (можна довше). Після процідіть. Додайте столову ложку рідкого або натертого господарського мила, щоб розчин краще тримався на листі. Можна використовувати.

Отриманим настоєм обприскують руколу вранці або ввечері у суху безвітряну погоду. За необхідності процедуру можна повторити через 5-7 днів.

Як захистити руколу від комах за допомогою полину та часнику

Ще один перевірений спосіб захисту зелені без хімії — настій полину з часником. Знадобиться близько 300 г свіжого полину та 100 г часнику. Такий засіб має різкий запах, який добре відлякує блішок, попелицю та інших небажаних гостей на грядці.

Як готувати настій:

Подрібніть полин та залийте літром води.

Прокип'ятіть розчин 10 хвилин.

Після охолодження додайте подрібнений часник.

Процідіть та розведіть суміш у 5 л води.

Що ще допоможе зберегти врожай руколи

Щоб рукола росла пишною та здоровою, варто дотримуватися кількох простих правил:

підтримуйте помірну вологість ґрунту, адже блішки не люблять вологе середовище;

після поливу можна злегка припудрювати листя та міжряддя деревним попелом;

накривайте молоді посіви легким агроволокном до зміцнення рослин;

регулярно видаляйте бур'яни, які часто стають притулком для шкідників.

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