Как защитить рукколу от вредителей: простые и эффективные методы без химии

Защита рукколы от вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Все чаще украинцы высевают на грядках рукколу. Эта сочная и ароматная зелень имеет легкую ореховую нотку и прекрасно дополняет многие летние блюда. Однако на молодые листочки нередко нападают вредители. А если бороться с ними химикатами, зелень теряет свою полезность. Поэтому существуют простые и безопасные способы защиты растения, которые помогут сохранить здоровый и вкусный урожай.

Новини.LIVE делится секретами, чем обработать рукколу от вредителей и какие хитрости помогут получить щедрый урожай.

Какие вредители чаще всего нападают на рукколу

Наибольшую опасность для нежных листьев представляют крестоцветные блошки. Эти мелкие насекомые способны буквально за несколько дней превратить молодые всходы в решето. Наиболее активными они становятся в жаркую и сухую погоду. Также рукколу могут повреждать слизни, гусеницы и тля. Чтобы этого не произошло, важно регулярно осматривать посадки и сразу же реагировать на проблему.

Чем обработать рукколу против крестоцветной блошки

Эффективным народным средством считается настой одуванчика. Для его приготовления понадобится примерно 500 г листьев и корней растения.

Что делать:

Читайте также:

Измельчите сырье. Залейте ведром воды. Оставьте настаиваться на 2–3 часа (можно и дольше). Затем процедите. Добавьте столовую ложку жидкого или натертого хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше держался на листьях. Можно использовать.

Полученным настоем опрыскивают рукколу утром или вечером в сухую безветренную погоду. При необходимости процедуру можно повторить через 5-7 дней.

Как защитить рукколу от насекомых с помощью полыни и чеснока

Еще один проверенный способ защиты зелени без химии — настой полыни с чесноком. Понадобится около 300 г свежего полыни и 100 г чеснока. Такое средство имеет резкий запах, который хорошо отпугивает блошек, тлю и других нежелательных гостей на грядке.

Как приготовить настой:

Измельчите полынь и залейте литром воды.

Прокипятите раствор 10 минут.

После остывания добавьте измельченный чеснок.

Процедите и разведите смесь в 5 л воды.

Что еще поможет сохранить урожай рукколы

Чтобы руккола росла пышной и здоровой, стоит соблюдать несколько простых правил:

поддерживайте умеренную влажность почвы, ведь блошки не любят влажную среду;

после полива можно слегка припудривать листья и междурядья древесной золой;

накрывайте молодые посевы легким агроволокном до укрепления растений;

регулярно удаляйте сорняки, которые часто становятся убежищем для вредителей.

Также делимся другими полезными статьями по садоводству

Как выращивать рукколу, чтобы она была сочной и не горчила.

Какие травы нельзя сажать рядом, чтобы не испортить урожай.

Почему белокочанная капуста растрескивается на огороде и как этого избежать.